El gobierno de Santa Fe hace docencia con el plan de estaciones policiales

"El programa de Estaciones Policiales es una transformación fundamental en la manera de hacer policiamiento preventivo en la provincia" repite el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. ante esta decisión del gobierno santafesino de hacer docencia sobre el programa ante entidades productivas, vecinales y la dirigencia política. En esta ocasión, el ministro con gran parte de su equipo estuvo en el Centro Comercial de Santa Fe para exponer la iniciativa que apunta a completar el proceso de reestructuración del policiamiento preventivo en las principales áreas metropolitanas y dar las herramientas para garantizar 24 horas patrullaje adecuado y una rápida respuesta al llamado a la emergencia ciudadana.

El gobierno provincial anunció oportunamente que Santa Fe tendrá tres estaciones y Rosario, seis. La primera de esta capital se licitará en marzo venidero, pero la cartera de Justicia y Seguridad quiere que la población esté informada sobre lo que significará este cambio que se aplicará en los grandes aglomerados. "Es un plan muy transformador y es importante que socialmente se comprenda, así como lo fue en su momento y lo sigue siendo un desafío el sistema 911 porque el ciudadano estaba acostumbrado a llamar al 101, a la comisaría y fue cambiar la cabeza" comenta Cococcioni a El Litoral minutos antes de la reunión con comerciantes y concejales santafesinos. "Con Estaciones Policiales pasa algo parecido, viene a desplazar al sistema de despliegue estático policial que rige desde hace más de un siglo. Es importante para nosotros trabajarlo en la asimilación cultural del nuevo modelo, como pasó incluso con el nuevo sistema procesal penal que hubo que explicar que no había más expedientes, no había más juez de instrucción, etc. Para nosotros centros comerciales, entidades, instituciones, gobiernos locales, concejales, vecinales son un vehículo para que la sociedad vaya adaptándose y comprendiendo. Es un momento difícil porque no están los objetos, dentro de dos años y pico vamos a ver las estaciones policiales y será otra cosa", acota el ministro. "Antes de ejecutar, estamos explicando el plan y hay que pedir a los interlocutores que se imaginen algo que todavía no existe. Es muy importante trabajar esto con todos los actores sociales que son, en definitiva, los que nos ayudarán a afianzar el sistema".

Cococcioni resalta que se aplicará en "Santa Fe y Rosario porque son los lugares que tienen las condiciones demográficas, de circulación de criminalidad, de conformación urbana que se requiere para un modelo como este. No es un modelo que funcione para cualquier localidad o para el ámbito rural o semirrural. El modelo funciona donde hay edificios, gran concentración de población en poco territorio. Se necesita concentrar puntos de despliegue de la operatividad policial sabiendo que esa operación policial va a tener que abarcar un cúmulo de demanda ciudadana muy grande". Acota que pensando en voz alta la segunda etapa habrá que aplicarlo en Santo Tomé, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, aunque eso será para más adelante.

La primera obra que se licitará a fin de año y será la estación policial en el Distrito Centro de la Ciudad de Rosario, en Pellegrini y Suipacha. En marzo del año que viene, en Parque Garay, cercano al centro de la ciudad de Santa Fe. Después Distrito Norte de Rosario; luego el centro de la ciudad de Santa Fe; Noroeste de Rosario, Norte de la Ciudad de Santa Fe, y, por último, Distrito Oeste de la Rosario.

Es un plan de cuatro años, donde cada tres meses se va a estar licitando cada una de estas obras con un esquema arquitectónico similar porque el uso, el programa que es similar para todas las obras, se explicó ante ediles y comerciantes santafesinos.

Recreo

El ministro Cococcioni y parte del equipo de Seguridad se reunieron con el intendente de Recreo, Omar Colombo, y concejales de esa ciudad ante las protestas de algunos vecinos tras la licitación realizada por el gobierno santafesina para ampliar la Unidad Penitenciaria número 9 que apunta a construir dos minipenales para hombres con 168 celdas cada uno y un minipenal para mujeres de 139 celdas, alojando en total 880 reclusos.

"Hemos recibido al intendente y a los concejales de Recreo para explicarles lo que es el proyecto y lo que se está haciendo que, de hecho, toma un proyecto de la gestión anterior que no tuvo capacidad para realizarlo", explicó el ministro a El Litoral. "El proyecto data de 2020 y con algunas mejoras y previsiones adicionales para que funcione se ha tomado ahora con la unidad ejecutora que conduce Diego Leone", añadió. "Nuestra función como ministerio es tener una política pública que erradique el problema del hacinamiento de detenidos en dependencias policiales, que pasen al sistema penitenciario y tengamos un régimen de privación de libertad serio, ordenado y que distinga los distintos niveles de progresividad y de peligrosidad de cada población reclusa. En el caso de Recreo estamos hablando de un sector para reclusos de mediana a baja peligrosidad, pero ya no hacemos esos penales abiertos como se hacían antes porque algunos reclusos de baja peligrosidad han demostrado no acatar las normas de alojamiento. El establecimiento va a estar dedicado a presos, oriundos de Santa Fe y alrededores con un perfil criminológico de bajo riesgo, leve y los otros irán a Coronda u otras unidades. Se ha explicado esto y el conjunto de obras de infraestructura que acompañarán esa construcción", señaló.

Reunión del jury

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados se reunió para analizar la denuncia presentada oportunamente por el diputado Fabián Palo Oliver contra los dos camaristas que integraron el Tribunal Electoral en los comicios del año pasado y que habilitaron el voto de menores de 16 y 17 años. Se trata de los casos de Armando Drago -ahora ya retirado del Poder Judicial- y Alfredo Ivaldi Artacho. El tribunal integrado por la Corte, dos legisladores -José Corral y Felipe Michlig- más dos abogados, ayer aceptó la excusación de integrar ese cuerpo de Daniel Erbetta y Jorge Barraguirre. Ambos formaron parte del Tribunal Electoral el año pasado.

Ahora corresponde a la Corte sortear entre los camaristas un reemplazante para Erbetta mientras que Miguel Molinari ocupará el lugar de procurador del jury.

Ante el paro

"Es una medida de fuerza, la respetamos, estamos en un proceso de diálogo. Hemos recibido a los representantes gremiales", señaló Cococcioni ante el paro de judiciales de este jueves. Recordó que "este gobierno se tomó la responsabilidad de analizar el gasto y la asignación de recursos en función de las necesidades. Lamentablemente tenemos que partir de una realidad y es que contábamos con muy poca información empírica, confiable sobre el funcionamiento judicial. Lo digo sin perjuicio del derecho de los empleados del Poder Judicial que no tienen que ver con el asunto. Como gobierno, es lógico analizar cómo gasta sus recursos, si se da o no la ampliación presupuestaria porque el Poder Judicial consumió en pocos meses el presupuesto de todo el año. Hay decisiones sobre cómo se administran los recursos que no son solo para los ministerios del Poder Ejecutivo, es un momento complicado en todo el país y todos debemos hacer un esfuerzo", dijo el ministro.

