Lionel Scaloni sobre las dificultades para llegar a Venezuela:"Hoy y no se pudo, nos denegaron el viaje"

Este martes 8 de octubre, Lionel Scaloni entregó su análisis en una conferencia de prensa previo al juego que tendrá la Selección Argentina el próximo jueves ante Venezuela en el marco de la novena jornada de las Eliminatorias al Mundial del 2026.

Scaloni y su análisis para el enfrentamiento ante la Vinotinto en las Eliminatorias

En este intercambio con los periodistas, Scaloni se refirió al retorno de Lionel Messi, en compañía de las bajas que tendrá la Albiceleste para esta doble fecha en la que pretende obtener un resultado que los acerque a la siguiente cita internacional.

"Leo está bien, ha jugado varios partidos antes de venir con nosotros y es lo que necesitaba: sumar minutos. Antes de la anterior convocatoria habíamos hablado y la decisión era que no venga porque precisaba jugar. Ahora está en condiciones, está bien. Será parte del equipo", aclaró sobre la presencia de Messi en el siguiente cruce.

"No se puede despejar, va a ser difícil al otro día llegar porque no se puede ir directo a Maturín. Tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela. Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte con esto. Lo más importante es la salud de la gente y de todos nosotros que estamos acá también", añadió.

Con respecto a la baja de otro de los jugadores más representativos del equipo como es Emiliano Martínez remarcó: "Siempre que ha jugado ha jugado ha sido importante, es una baja de peso", sentenció.

¿Cómo sería la formación de la Selección Argentina para el partido ante Venezuela?

El conjunto nacional formaría con Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Argentina y Venezuela?

Si querés alentar a la Scaloneta podés ver el juego a través de la pantalla de Telefe, Mitelefe.com, Mi Telefe App, TyC Sports y TyC Sports Play.

Fuente: 442