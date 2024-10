"Picante" sesión del Concejo Municipal

La sesión comenzó unos minutos más tarde por modificaciones que se hicieron a último momento a uno de los proyectos. Luego del izamiento de la bandera por parte de la concejal Valeria Soltermam, se dio inicio con el proyecto de ordenanza que establece un marco normativo que regula y ordena el uso del espacio público durante el desarrollo de las campañas electorales, complementando lo dispuesto en la Ordenanza N°4765 bis que está referida sólo a la actividad publicitaria exterior.

En los considerandos del nuevo documento, que tiene la particularidad de haber sido elaborado en forma conjunta por el oficialista Cefe Mondino y la opositora María Paz Caruso, se explica “que gran cantidad de carteles y afiches permanecen atados con alambre y fijados sobre bastidores a los postes de alumbrado público incluso en plazos posteriores a los fijados legalmente, representando un riesgo ante vientos y tormentas”. También se menciona, entre otras cosas, que “es necesario disminuir el impacto ambiental que genera la publicidad política tornándola más sostenible y potenciando actividades más amigables con el ambiente”.

En el artículo 5°, se dispone que los lugares establecidos para cada lista serán sorteados con una antelación de quince días a la fecha de inicio del plazo para su instalación, y en el 6° se autoriza el total de hasta 30 carteles por lista que participe en la campaña, nombrándose requisitos para su correcta colocación que se realizará en 14 avenidas, calles y bulevares ya determinados en un anexo.



Inicialmente, Caruso dio la bienvenida a los alumnos de la modalidad Humanidades del Colegio Nacional que ella apadrina en esta nueva edición de Concejo Joven, que asistieron acompañados por sus profesoras Nidia Erni y Mariana Walter. Y luego se ocupó de los fundamentos al sostener que “este es un proyecto que lo pensamos con Ceferino, pero en el que todos los concejales han hecho aportes para tener una mejor norma". "Nos despedimos de esas imágenes caóticas de carteles por todos lados cuando arranca una campaña; es un recurso de propaganda política, pero consideramos que faltaba orden y seguridad en la ciudad respecto a su colocación, y todo lo que trae aparejado también en cuanto al cuidado del ambiente”, explicó.

Por su parte, Mondino valoró el acuerdo logrado entre todos los concejales para elaborar este proyecto, y luego dijo: “Con esta ordenanza, le damos las herramientas legalmente al Poder Ejecutivo para que pueda controlar y sancionar a quien no cumpla”. Posteriormente, pidió una moción para incorporar el siguiente párrafo en el artículo 9°: “El total del importe recaudado en concepto de multa por infracción a las disposiciones de la presente ordenanza, será destinado en un 100% a una entidad de bien público”. “A esto lo hicimos a último momento y la idea surgió en una nota periodística que me acaban de hacer. Gracias a todos por acompañar y ojalá que esto ordene a nuestra ciudad que siempre está linda y que a veces, en las campañas electorales, la invadimos con un montón de cosas que muchas veces los vecinos no quieren”, dijo para cerrar.



“Esta propuesta persigue el estar presentes sin invadir, contar quienes somos, lo que hacemos, pero haciéndolo de una manera respetuosa”, opinó en tanto el oficialista Augusto Rolando antes de la votación, que terminó con la aprobación en forma unánime.

Pedidos de informes

Luego siguió el turno a la minuta con la que oposición solicita al Ejecutivo que proceda a informar, con la mayor celeridad posible, las gestiones que viene realizando con el gobierno provincial y/o nacional en pos de garantizar la seguridad de la ciudadanía en relación a posibles incendios tanto en la traza urbana como en la rural.

En los fundamentos, se solicita también que informe las gestiones y respuestas obtenidas por parte de Protección Civil de la Provincia en cuanto la adquisición de una nueva autobomba.



Soltermam se hizo cargo de informar los detalles centrales de la iniciativa. “Estamos solicitando al Intendente que nos informe acerca de los detalles acerca de los detalles de la reunión mantenida en el mes de julio con el responsable de Protección Civil de la Provincia Marcos Escajadillo que estuvo en Rafaela. Queremos saber si se pudo avanzar con este pedido que también el Intendente había motorizado en algún momento que es que el Cuartel de Bomberos Zapadores de nuestra ciudad cuente con una autobomba 0km. Si bien las dos últimas gestiones provinciales equiparon a nuestro cartel en varios aspectos, la verdadera problemática sigue girando en torno a la falta de una nueva autobomba. En la actualidad tenemos tres, pero solo una operativa", reseñó.

Asimismo, la concejal del PJ dijo que "le estamos solicitando al intendente Viotti el protocolo de trabajo, o si cuentan con el protocolo de acción ya definido ante posibles eventualidades" a la vez que aclaró que "esta minuta surge de lo ocurrido el lunes en nuestra ciudad, cuando un predio lindante a la UNRaf se prendió fuego, llegando éste cerca del barrio Antártida Argentina".

"Si bien todo estuvo bajo control, lo que genera mucha sensación de desprotección en los vecinos es la falta de presencia y respuestas de Viotti. Fueron ellos, que ante la desesperación y el terror de perder todo, pidieron respuestas y no las tuvieron. Estos son los modos que venimos viendo desde hace rato por parte de su gestión”, dijo, nombrando luego problemas y situaciones de otros barrios que ante reclamos siguen sin respuestas, según consideró.



De todos modos, ese día en el incendio en la laguna de retardo hubo presencia del Municipio a través del área de Protección Civil y también de Bomberos, según destacaron vecinos de calle Vieytes, que lógicamente mostraron su preocupación por el incendio de pastizales en un día ventoso.

“Viotti miente, dice una cosa y hace otra. Dice escuchar a la ciudadanía, pero no da ni una respuesta, mucho menos soluciones. Queremos que esto se modifique porque ya pasó un año de gestión y la ciudad está cada vez peor”, dijo en alta voz en un nuevo ataque en términos políticos, sin profundizar.

Ante sus declaraciones, Alejandra Sagardoy no se quedó callada: “Con respecto a la minuta, creo que es importante que los vecinos conozcan el protocolo y estén capacitados en cómo actuar ante incendios. Me encargué de hablar esto con el secretario de Gobierno y se va a llevar adelante al igual que las gestiones para la autobomba, que la que venimos solicitando ya desde la gestión anterior”.





Y con respecto a los reclamos dijo: “Decir que no se hace nada no comparto. Creo que hay que ser respetuosos porque algunas son inversiones millonarias que ustedes no las hicieron cuando eran gobierno y en diez meses quieren que esta gestión las haga. Con respecto a las vecinales se está trabajando y se están llevando a cabo muchísimas acciones. Quizás no son todas las que ustedes quieren, pero se está trabajando con todas. Decir que el Intendente miente me parece una falta de respeto. Que ustedes no estén de acuerdo con lo que lleva adelante la gestión, lo respeto, pero se están llevando a cabo muchas obras, acciones, y también se está trabajando mucho con las instituciones. Que ustedes no las quieran ver, me parece una falta de respeto no solo a ustedes mismos, sino a la gente que eligió a Viotti para que sea intendente de la ciudad. Dejen de mentirle ustedes a su gente al decirles que no se hace nada”.



Y la edil opositora no se quedó sin respuesta: “Los queremos escuchar, porque hemos presentado varias minutas y ninguna han contestado. De última, si tienen tanto para mostrar, envíenlo, porque en los barrios se ve otra cosa. Mienten, mienten, mienten, y pruebas tengo suficientes. Las venimos hablando, planteando aquí, las sostenemos en los medios y las ratificamos en los barrios. Aumentaron 302% los tributos locales, ¿dónde se ve ese porcentaje?, ¿dónde está reflejado en servicios ese saqueo que le hacen a los rafaelinos? Aparecen tarde a dar respuestas y no dan soluciones. Defiendan lo que quieran, pero la única verdad es la realidad”.

El concejal Juan Senn también se sumó al reclamo: “Es sencillo responder algunas minutas propositivas como la mayoría de las que hacemos, pero cuando hay que responder verdaderamente sobre el rumbo de la gestión, Viotti no lo hace. Sumado a eso, le miente a la gente. Que dé la cara”, dijo mencionando la falta de respuesta ante la compra de dólares y el viaje a Alemania de su hermano.

Ya con el clima caldeado, se dio lectura al último proyecto de la mañana, y es el que solicita al DEM que “evalúe llevar a cabo una intervención completa sobre los canteros centrales de Bv. Roca desde la plaza 25 de Mayo hasta la intersección con Av. Suipacha y Ayacucho, en pos de lograr mayor seguridad peatonal y vehicular potenciando el sector comercial”.



Así lo defendió la concejal Caruso: “La minuta va acompañada de varias fotos y realmente muestra una situación de deterioro muy importante en uno de nuestros bulevares fundacionales. Tengo conocimiento de una reunión que tuvo algún funcionario municipal con los comerciantes del sector y les dijo que no había recursos económicos para arreglar eso. Sobran 3.500 millones de pesos hasta mayo en la gestión de Viotti, entonces nos preguntamos en qué invierten. Y como este Concejo ha decidido ser “nosotros y ustedes”, no tengo ningún problema de ir para atrás. Entonces les voy a contar por qué tal vez alguna obra de mantenimiento no llegamos a hacer desde la Plaza 25 de Mayo hasta Ayacucho”, mencionando luego varias obras de mayor envergadura e inversión que se hicieron en la gestión anterior, como por ejemplo ciclovías.

“Me encantaría que Alejandra me cuente cuáles son las obras que están haciendo ahora, porque en las redes vi: “Más obras”. ¿Saben lo que estaban haciendo? Pintando una senda peatonal, y después dicen que no mienten. Eso no es una obra. Esta semana publicaron el arreglo de un cordón. Esas no son más obras, y tienen el personal y los recursos económicos. No queremos que haya subejecución presupuestaria. Y como lo digo siempre, si el Intendente no lo sabe hacer, estamos disponibles para ayudarlos. Ustedes tienen que cambiar el discurso y venir y contar lo que hacen porque son Ejecutivo”.



En defensa de su bloque, contestó la concejal Carla Boidi: “Se ve que la concejal Paz tiene memoria selectiva en los tiempos. Las imágenes que se están mostrando en esta minuta pareciera que son a partir de cuando asumió Viotti. Si ven, y, es más, puedo dar especificación técnica, esto es de hace tiempo”, dijo, plantando dudas en cuanto a la calidad de los trabajos en algunas obras antes mencionadas por Caruso.

Y Caruso, con un gesto de obviedad, le contestó: “Como ya sabía lo que iban a decir me anticipé, entonces tal vez, a veces, un buen consejo en la vida, es saber quedarse callado. Ojalá pudieran contar una décima parte, no por su gestión, por Rafaela. Siguen jugando a un partido de fútbol. Los únicos que se perjudican son ustedes. Nosotros somos cuatro personas que estamos ejerciendo nuestro rol de concejales no oficialistas y poniendo en valor todo lo que tiene Rafaela para que siga existiendo”.

Una vez más, con un clima tirante, la sesión se dio por finalizada.

