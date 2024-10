Apareció un hijo no reconocido de Martín Demichelis y rompió el silencio: "Bastardo primogénito"

Los medios de comunicación tienen los ojos puestos sobre Evangelina Anderson y Martín Demichelis por ser la separación del año. En medio de los rumores, trascendió que el ex entrenador de River tendría un hijo no reconocido con una ex pareja. Luego de que Yanina Latorre sacará el tema a la luz, mostrando imágenes y videos del joven, el supuesto hijo se manifestó en redes sociales.

Con un extenso hilo en X, ex Twitter, Facundo contó su versión de los hechos tras ser señalado como el supuesto hijo de Martín Demichelis.

El descargo de Facundo en redes sociales

“No uso Twitter. Pero entiendo que acá esta la posta de toda la historieta... asi que prefiero contarla y dar la cara x acá antes de darles de comer al periodismo que siempre resulta ser una ver... porque mienten, sacan de contexto y buscan el morbo mas allá de la verdad. Ayudan con su retwitt”, escribió con una serie de imágenes textuales.

“Si, soy el fucking bastardo primogénito de Martin Demichelis… No es algo nuevo para mi y que esto se haga público no me deja en ningún mal fla... creo que todo lo peor ya pasó, que ya todo mi entorno tiene un rumbo más real" publicó.

Además agregó: "La peor lucha en mi vida no fueron ni las bardos fuera y dentro de mi casa, ni las mentiras, ni los comentarios, ni el que dirán... sino esa duda que no me dejaba dormir... eso era lo que realmente me destrozaba por adentro... la trompada más dura era la de verme todos los días al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a una mentira”.

“A los pocos días que mi vieja me revela mi verdadera identidad, Martín se pone en contacto conmigo y empezamos a tener una relación a distancia por la pandemia, desp contacto con sus hermanas en relación de tias, desp la aceptación de Eva, luego la llegada a argentina a River, lo que nos facilitó tener contacto al menos casi una vez por mes, desp el que me hayan abierto las puertas para conocer al resto de la familia", prosiguió.

“Como te explico que ahora tengo una mama, dos papas, una madrastra, tres hermanos por un lado, tres hermanos por otro y que mi nombre completo es Facundo Tobias Bono Demichelis Del Bianco jajja dios que bardaso. En fin... Esta es un poco una parte de la verdadera historia...”, escribió.

"Hola mi nombre es Facu y con Martin hoy por hoy está la mejor... no quiero tener que darle bola a los medios, ni envenenarme por todas las mentiras... odio al periodismo porque no les importa arruinar una familia entera con tal contar un chisme mal contado que venda... posta que si hubiese querido desde un principio hubiera hecho todo muy diferente... pero ni la plata ni la fama me importó más que las cosas que salen del corazón y de todo lo humano que hay alrededor de todo esto", cerro Facundo.

¿Quién es el hijo de Martín Demichelis?

Yanina Latorre fue quien reveló la separación del año entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson y, a pesar de que la pareja rápidamente salió a desmentirla, y además fue la que descubrió aún más detalles privados sobre la relación que tenían el ex DT de River y la modelo.

La panelista ahondó más sobre el tema y mostró fotos y videos del supuesto hijo de Demichelis que respaldan su información. Según Latorre, el DT tendría una buena relación con su hijo y su madre, aunque este no lleve su apellido.

“Se llama Facundo, tiene un negocio de tatuajes, estudia arquitectura y vive en Justiniano Posse. Martín lo llevó a la cancha todos los partidos, pero nunca lo hizo pasar por la parte protocolar familiar”, comentó.

En las imágenes mostradas en LAM, se puede ver a Facundo relacionarse con las hijas de Demichelis. Entre los detalles que él habría tenido con su hijo, Yanina reveló que le habría obsequiado una camiseta de River firmada por todos los jugadores.

