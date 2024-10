Lionel Scaloni palpitó el duelo ante Bolivia: "No nos podemos confiar bajo ningún concepto"

La Selección Argentina recibirá este martes 15 de octubre a Bolivia en el Monumental, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, luego de lo que fue el empate 1-1 ante Venezuela bajo el diluvio en Maturín.

Como es habitual, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa y aunque no confirmó cuál será el 11 inicial, dio algunas pistas. Además, analizó al rival.

La recuperación de Mac Allister y la chance de que Lautaro y Julián jueguen juntos

La principal duda en la formación titular de Argentina pasa por Alexis Mac Allister. El volante llegó con una molestia de Liverpool y está trabajando para poder estar presente frente a La Verde e ingresaría por Thiago Almada.

Sobre esto, Scaloni fue precisó: "Alexis ayer entrenó normal y hoy tomaremos la decisión de si está para jugar. Lo sabremos después del entreno".

Además, en cuanto a la chance de que Julián Álvarez y Lautaro Martínez jueguen juntos, Scaloni no la descartó: "Está la posibilidad de que jueguen juntos pero también de jugar con un solo delantero. En 2019 jugaron el Kun, Lautaro y Leo, estamos abiertos a hacerlo. Es una posibilidad", dijo.

Por otro lado, en una fecha accidentada por las bajas por lesión, el DT reveló que analizó citar más jugadores pero finalmente desistió.

"Valoramos convocar a alguien más, en función de cómo veíamos a los jugadores después del viaje, pero casi todos respondieron bien y no había necesidad. En cualquier caso teníamos a la Sub-20 para citar a alguno de ellos, por eso fuimos a ver los partidos. Consideramos que no hacía falta. Después veremos si fue acertado o no, pero estamos bien", aseguró.

El análisis de Scaloni sobre Bolivia, el próximo rival

En la conferencia el entrenador también analizó a Bolivia, el rival que enfrentará en el Monumental. "Pensamos más allá de a quién tenemos adelante. El máximo respeto, vienen bien, ganando seguido. El cambio de entrenador les ha hecho bien, tiene jugadores de buen pie, juegan bien".

Y agregó: "No nos podemos confiar bajo ningún concepto. Tenemos que estar preparado para que en algún momento manejen la pelota. También pueden salir de contra. Tiene sus armas y hay que estar atento porque es un rival a tener en cuenta".

La probable formación de Argentina para enfrentar a Bolivia

Lionel Scaloni pondría en cancha a: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Julián Álvarez; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Fuente: 442