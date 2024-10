El desopilante consejo de Colapinto sobre su merchandising: "No se fundan comprando estas boludeces"

En las últimas horas, Franco Colapinto brindó una desopilante entrevista con la señal de stream "Corazón de F1" en la que, a modo de broma, opinó sobre el lanzamiento de su merchandising oficial.

El piloto de Williams dio la nota mientras entrenaba en la bicicleta y, en un momento que le consultaron por el lanzamiento de su merchandising oficial, que se hará efectivo en el Gran Premio de Estados Unidos para los simpatizantes del fan fest y luego ya de manera global a través de la web de Williams.

Al responder, Colapinto dejó una frase para estallar de risa: "Me enteré ayer. Está bueno. Lo único que espero es que no se fundan comprando estas boludeces, porque después me hacen calentar".

De hecho, continuó de manera muy graciosa comentando al respecto y hasta dejó una polémica recomendación: "Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo. Después los argentinos se vuelven locos y lo dejan sin stock y después estamos comiendo arroz por dos meses boludo. Que compren las cosas truchas, esas que son más baratas, si es lo mismo".

Lógicamente, Colapinto hablaba en tono de broma y hasta reía, pero en ese mismo contexto y entre la gracia, cayó en sí y recapacitó: "Me van a matar boludo, yo promocionando lo trucho".



Cuánto sale el merchandasing no oficial de Franco Colapinto

En las principales plataformas de comercio electrónico se puede encontrar opciones para todos los bolsillos. Las camisetas con la imagen de Colapinto se convirtieron en uno de los artículos más populares, con precios que comienzan en los $20.000.

Para quienes buscan algo para temperaturas más frías, los buzos del equipo Williams están disponibles a partir de los $40.000.

Los accesorios también forman parte importante del merchandising. Las gorras, un elemento protagonista en el mundo del automovilismo, se pueden adquirir desde los $8.000. También se pueden encontrar en estas páginas tazas decoradas con el rostro de Colapinto, las cuales se ofrecen por alrededor de $7.000.

Cuáles son las próximas carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

Estados Unidos | Austin - Circuito de las Américas: 20 de octubre

México | Autódromo Hermanos Rodríguez: 27 de octubre

Brasil | Interlagos: 3 de noviembre

Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre

Qatar | Losail: 1 de diciembre

Abu Dhabi | Yas Marina: 8 de diciembre

Fuente: 442