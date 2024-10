Sentirse en casa en su máxima expresión: la impactante estadística de la Selección Argentina de Scaloni jugando en el Monumental

Anoche por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas la Selección Argentina, con un Lionel Messi infernal, goleó 6-0 a Bolivia no solo para mantenerse como único líder, sino que también logró estirar una impactante racha jugando en el Estadio Monumental con Lionel Scaloni como entrenador.

En ocho partidos disputados en Núñez con Scaloni como DT la Albiceleste no solo los ganó todos, sino que no recibió ningún gol y anotó 20. De esta manera, el reconocido meme en redes sociales con el técnico argentino como protagonista donde dice “¿la calle derrota? Ni idea mostro, me mataste no soy de por acá” le calza a la perfección.

Entrando en más detalle respecto a esas ocho victorias, la Scaloneta las logró ante Bolivia (3-0), Perú (1-0) y Uruguay (3-0) en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, frente a Panamá (2-0) post campeonato del mundo y con Paraguay (1-0), Chile (3-0) y nuevamente Bolivia (6-0) camino al Mundial 2026.

A Messi también le sienta bien el Monumental

Esa imponente racha que sigue creciendo de la mano de Scaloni en la Selección Argentina jugando en River también es posible, en gran medida, por el aporte goleador de Messi.

En estos ocho partidos en cuestión el capitán argentino aportó nueve de los veinte goles, con la particularidad de que seis fueron ante Bolivia siendo el autor de dos tripletes, uno en 2021 y otro anoche en la goleada 6-0.

Por otro lado, las estadísticas arrojan aún más datos para demostrar que el Monumental le sienta bien al jugador del Inter Miami: jugó 26 partidos, ganó 20 y nunca perdió. A su vez, como si eso no fuese suficiente, en dichos encuentros Leo convirtió 17 goles y aportó 11 asistencias.

Hay lugar para las chicanas: la Selección en River gana, pero en la Boca le cuesta

A diferencia del arrollador andar cada vez que el equipo dirigido por Scaloni juega en la casa del Millonario, cuando afrontó diferentes compromisos en La Bombonera, los números no fueron tan alentadores.

Con el nacido en Pujato como DT, el seleccionado argentino disputó, hasta el momento, tres partidos, todos por Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí sumó un triunfo (1-0 vs. Ecuador en 2020), un empate (1-1 vs. Paraguay en 2020) y una derrota (0-2 vs. Uruguay en 2023) en su última presentación en Branden 805.

Fuente: 442