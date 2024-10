Patricia Bullrich cuestionó el elogio de Victoria Villarruel a Isabel Perón: «Está intentando un camino separado del Gobierno»

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, lanzó fuertes críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel tras la inauguración de un busto en honor a Isabel Perón en la Casa Rosada. Bullrich aseguró que Villarruel está intentando un «camino separado del equipo del Gobierno», en referencia a su distanciamiento con el presidente Javier Milei.

La polémica surgió luego de que Villarruel compartiera fotos de su visita a Isabel Perón en Madrid y llevara adelante un acto en la Casa Rosada reivindicando a la exmandataria. «Ha tenido muchos gestos con el peronismo», sostuvo Bullrich en una entrevista para TN y también calificó la gestión de Isabel Perón como «muy mala».

La expresidenta del PRO fue aún más directa al sugerir que Villarruel debería alinearse con la dirección marcada por el presidente Milei: «Debería seguir la línea presidencial». Estas declaraciones se dieron en el marco de la creciente autonomía política que Villarruel parece estar buscando dentro del gobierno, según Bullrich.

La funcionaria nacional volvió a criticar el homenaje y dijo: «Haber inaugurado el busto de Isabel es un gesto de querer tener agenda propia». Además, puso en duda la proyección política de Villarruel, al afirmar: «No creo que por ese camino haya proyecto presidencial».

La opinión de Bullrich sobre el Gobierno de Isabel Perón

«Fue una muy mala presidenta y no estaba en condiciones de serlo», dijo Bullrich, señalando que la responsabilidad de Isabel fue aceptar un cargo para el cual no estaba preparada. Además, aclaró que no reivindica su figura.

En relación a la reivindicación de Villarruel, Bullrich fue tajante: «La de ella fue una decisión muy individual, no una del Gobierno. Si ella la reivindica, está en su derecho; pero a mí no me representa». Así, la exministra de Trabajo marcó una clara distancia de la vicepresidenta de la Nación y de su intento por rescatar una parte del peronismo que la propia Bullrich enfrentó en su juventud.

