Los Millennials estamos celebrando un personaje histórico de nuestra niñez, la gatita más tierna, Hello Kitty cumplió 50 y varias marcas se unieron a la celebración realizando ediciones especiales y colecciones cápsula. Aquí te compartimos tres opciones que te ayudarán a recordarla de una manera más adulta.



Hello Kitty en tus zapatos

Para conmemorar el 50º aniversario del icónico personaje Hello Kitty, la cantante Katy Perry lanzó una colección cápsula que incorpora los elementos distintivos de la famosa caricatura, resultando en unos zapatos adorables y llenos de estilo.



La marca de Perry, ‘Katy Perry Collections’, es conocida por sus diseños extravagantes y llamativos, fusionando la cultura pop con las últimas tendencias de calzado. Esta colaboración incluye un tacón inspirado en Hello Kitty, una bailarina y un tacón decorado con el característico lazo del personaje.

El modelo de tacón de Hello Kitty es una sandalia en tonos negro y rojo y la figura del personaje, adornada con brillos. Las bailarinas, conocidas como ‘Ballet de cristal’, son una edición limitada decorada con cristales brillantes que añaden un toque de sofisticación.



La colección también incluye dos versiones del tacón con lazo de Hello Kitty, disponible en morado y blanco, ambos con un lazo en la parte delantera. La colección está disponible en katyperrycollections.com desde USD$109.



Viaje de chicas

Indigo Airlines presentó su nuevo avión con temática de Hello Kitty, especialmente diseñado para pasajeras femeninas. Este avión único presenta imágenes vibrantes de Hello Kitty, lo que lo convierte en una experiencia encantadora para los fanáticos del personaje icónico. La iniciativa de la aerolínea tiene como objetivo brindar una experiencia de viaje personalizada, enfocándose en la comodidad y diversión para sus viajeras. La decoración temática y las comodidades hacen que cada vuelo en este avión sea memorable. ¡Pero la emoción no termina ahí! Indigo también planea lanzar un avión con temática de Batman, dirigido a niños y entusiastas de los superhéroes. Este próximo avión contará con impactantes imágenes de Batman, creando una experiencia inmersiva para los jóvenes fanáticos.



Hello Kitty regresa para celebrar 50 años

Razer, la marca líder mundial en estilo de vida gamer, y Sanrio, la marca detrás del icónico personaje Hello Kitty, anuncian el regreso de la aclamada colección Razer Hello Kitty and Friends. Esta iniciativa ofrece a los jugadores productos que celebran a uno de los personajes más queridos del mundo. Encuentra más información en razer.com.

Fuente: Pandora