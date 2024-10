La Bolsa de Comercio de Rosario abre la agenda al interior productivo

La caída de Alberto Padoán, expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y hombre fuerte de Vicentin, fue un cimbronazo difícil de asimilar para la institución. Con la excusa de los 140 años de la entidad, que incluyó festejos y la visita del presidente Javier Milei, la nueva gestión pretende mostrar que ese pasado quedó atrás.

“Hubo un traspaso moral, se tuvo que demostrar que no somos todos iguales ni corruptos. Queremos ser útiles, no importantes”, le dicen a Letra P voces de la entidad que desde 2021 conduce Miguel Simioni, con mandato hasta el año próximo. Mostrar apertura a pequeños actores del interior de Santa Fe y una agenda pública, política y empresaria son el agua y el jabón para el lavado de cara de la Bolsa.



Caras nuevas y no tanto en la Bolsa de Rosario

El cambio de piel no significó un borrón y cuenta nueva en la Bolsa. "Quedó la mitad de la comisión anterior", reconocen. "No es cuestión de que nada de lo de antes sirve ni mucho menos", agregan, magnánimos, en los coquetos pasillos de la entidad granaria.



La apuesta de las nuevas autoridades para sacudir el polvo del pasado reciente pasa por mostrar a la Bolsa como un actor involucrado en la agenda de Rosario. El punto de inflexión, dicen, se dio tras la saga de homicidios y la crisis de seguridad que atravesó la ciudad en marzo. Allí, la entidad aglutinó y reunió a la sociedad civil para empezar a pensar soluciones.

“Es pensar una agenda común y que la Bolsa demuestre que está. Somos parte de Rosario, que es la ciudad más importante del país”, sacan pecho. “Las instituciones se fueron quedando en el tiempo y alejando de la sociedad. Inclusive para adentro. Eso es lo que vamos revirtiendo”, añaden.

En esa lógica, la agenda de reuniones con las referencias políticas -“sin importar el color político, siempre y cuando haya transparencia”, apuntan- y la buena sintonía, sobre todo con el gobierno de Maximiliano Pullaro, nutren el combo que buscan junto al vínculo con el empresariado.

De Milei y Toto Caputo al territorio

“Por supuesto que es importante reunirse con el Presidente, pero también ver al resto, a los que están mano a mano con los sectores productivos”, resumen en la entidad la nueva lógica que persiguen. Todavía retumban las quejas por la fugaz visita de Milei en el aniversario, en la que si bien internamente destacan “la actitud de haber estado y el agradecimiento mutuo”, resultó poco feliz en su alocución, enfocada meramente a situaciones coyunturales nacionales. Semanas después estuvo el ministro de Economía, Toto Caputo, que sí tuvo un encuentro mano a mano con los principales interesados.

Por estos días también se esperaba la llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien estaba anunciada para el Congreso Federal Ganadero de Rosgan, pero finalmente se ausentó ante el viaje al Vaticano para ver al Papa Francisco. En su lugar estuvo su asesor, el exsecretario de Agricultura Matías Lestani. “Hay canales de diálogo abiertos”, dicen sobre la vice, aunque aún no hay fecha concreta de una nueva visita.

Intendentes y presidentes comunales de localidades del interior santafesino como Bigand, Pérez, Acebal, Arteaga, Fighiera, Gödeken, María Teresa, Máximo Paz, Muñoz, Sanford, Pavón Arriba, General Lagos, Villa Constitución, Ibarlucea y El Trébol son algunos de los que han tenido un lugar en la agenda de Simioni y los equipos de la BCR en el último tiempo. “Salir del centro era fundamental”, sostienen.

Objetivo Hidrovía y pelearla “sin romper”

La discusión por los pliegos que amasa el Gobierno para la hidrovía Paraná-Paraguay a través de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante es el tópico que más alto ranquea en las agendas del sector productivo y agroexportador. La Bolsa, por supuesto, no escapa de esa lógica.

“Pliegos en diciembre, licitación en mayo del 2025 y apertura de sobres en el último trimestre”, es la expectativa de la mesa chica de la entidad rosarina. “Se está trabajando muy bien, nosotros hicimos un trabajo muy grande y propositivo”, añaden. La puja se juega en varias canchas a la vez, con intereses diversos y alarmas que saltan -como la intención de la baja de tarifas en los peajes en Buenos Aires-, mientras que los gobernadores se abroquelan y juegan sus cartas en tándem, como por estos días lo hicieron con la flamante Región Litoral.

Como mira para adentro, también lo hace para afuera: Simioni no participó del encuentro de gobernadores porque viajó a París para estar en un evento clave para el sector agroalimentario: el Salón Internacional de la Alimentación (SIAL). Allí estará también el ministro de la Producción santafesino, Gustavo Puccini, además de una comitiva de empresas y otros emisarios interesados de todo el país.

Territorio y sinergia santafesina

En la BCR resaltan el rol de Pullaro, de quien manifiestan que “entendió la nueva mirada y la tomó como propia”, pensando en el rol proactivo que intenta abarcar. “No quisimos quedarnos en lo granario y abrirnos al empresariado, con un broche de oro que es el BCR en Territorio”, resaltan sobre la política que llevó a recorrer ciudades como Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Las Parejas.

Inclusive, por fuera de los hechos vinculados a la gestión, Simioni amplió sus horizontes para ir a la Fiesta de la Soja en Arequito o a los festejos por el Día de la Industria en Roldán, por nombrar algunos. “Hay una sinergia que se va dando, miran con optimismo.

“Poder unificar una agenda común, mostrar que puede darse financiamiento de obras públicas a través del mercado de capitales tal como se hace con la provincia es un activo importantísimo”, remarcan. Correr el velo de los últimos años, poco a poco, parece ser entonces la tarea.

