¿Y tus hijos, Vicky?’: la pregunta incómoda que desató la furia de Victoria Villarruel

En medio de las celebraciones por el Día de la Madre, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, generó controversia en las redes sociales luego de un tenso cruce con un usuario en la red social X. Villarruel, conocida por su postura conservadora, había compartido un mensaje emotivo dedicado a su madre, pero la respuesta de un usuario desencadenó una reacción que rápidamente se viralizó y provocó críticas.

El domingo 20 de octubre, Villarruel escribió en la red social X: «¡¡Feliz Día de la Madre!! Feliz Día a la mujer que me dio la vida, me enseñó a amar a Dios y a la Patria, me enseñó a no rendirme nunca y que hizo de mi infancia una niñez feliz pese al terrorismo, a la guerra y a las muchas dificultades que tuvimos. Gracias mamá por hacerme fuerte y sensible para tender siempre la mano al pobre, reír ante la adversidad y creer que siempre podré alcanzar mis metas. Con tus defectos no hay mejor madre para mí! ¡Gracias mamá por todo!».

Sin embargo, un usuario de la red social aprovechó la ocasión para cuestionar la coherencia de la dirigente política de La Libertad Avanza en relación a su discurso sobre Dios, la patria y la familia. «Y vos ¿por qué no procreaste, Vicky? Mucho Dios, patria y familia, pero son todos solterones sin hijos», comentó el usuario en respuesta a la publicación original de Villarruel.

Lejos de evitar la confrontación, Villarruel respondió con un tono agresivo, lo que desató aún más críticas: «Porque no encontré el hombre adecuado y no creo en tener un hijo con un salame como por ejemplo vos», replicó la diputada. Su comentario fue rápidamente replicado por varios usuarios, quienes cuestionaron el lenguaje despectivo.

La reacción de la legisladora generó debate en las redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que su respuesta contradice la imagen de mesura y valores familiares que Villarruel promueve en su discurso público. Otros, en cambio, defendieron su derecho a responder ante lo que consideraron un ataque personal.

Dios, Patria y familia: ¿un slogan político o un valor a perseguir por Villarruel?

Este intercambio no pasó desapercibido en el ámbito político, donde varios detractores de la diputada aprovecharon la oportunidad para criticarla. El incidente expone una vez más el riesgo de las figuras públicas que optan por confrontar a sus críticos en las redes sociales. En este caso, las palabras de Villarruel no solo desataron una polémica, sino que también pusieron en tela de juicio la coherencia de sus declaraciones sobre los valores que dice defender.

