Mauricio Macri sobre Javier Milei: «Es un outsider auténtico, pero su carácter lo traiciona»

En una reciente entrevista en LN+, el ex presidente Mauricio Macri brindó su opinión sobre la gestión y el estilo del actual mandatario, Javier Milei. Macri destacó la madurez del electorado argentino y su decisión de apoyar un cambio profundo, algo que, según él, no estaba presente en las elecciones de 2015.

«Creo mucho en los argentinos, en la madurez, en el momento en que están. Han entendido la necesidad de un cambio que esta vez están apoyando con una profundidad que en 2015 no estaban preparados», afirmó Macri, quien fue presidente entre 2015 y 2019. El líder de Juntos por el Cambio sostuvo que los votantes sabían lo que estaban eligiendo en Milei, subrayando que el presidente no ocultó su estilo combativo durante la campaña.

«Ellos no votaron por alguien estándar, votaron por alguien que se presentó con un estilo confrontativo, frontal. No hizo una campaña de Caperucita y después se transformó en el lobo feroz. Era feroz en cada momento de su campaña«, señaló Macri, haciendo referencia al discurso directo y desafiante que Milei mantuvo desde el inicio de su campaña electoral. Además, resaltó la coherencia entre lo que Milei dice en privado y en público, algo que valora como una muestra de autenticidad en un contexto donde, según él, la mayoría de los políticos no son consistentes.

«A mí la autenticidad me puede, porque acá el 90% de los políticos no dicen lo mismo en público que en privado», afirmó el expresidente. Sin embargo, también advirtió sobre las posibles desventajas de este estilo: «Muchas veces lo traiciona su carácter porque termina enroscándose en peleas que no tiene que dar«.

Macri también resaltó que Milei representa a un verdadero «outsider» en la política argentina, alguien sin vínculos previos con las estructuras de poder tradicionales. «Los argentinos pusieron un verdadero outsider. Es alguien que no conoce nadie, que no viene de ningún lugar, que se basa en la relación con su hermana y los perros«, comentó Macri, haciendo alusión al vínculo cercano de Milei con su hermana Karina y su conocida devoción por sus mascotas.

Estas declaraciones de Macri ponen de manifiesto tanto la admiración como las reservas que tiene hacia la figura de Milei, destacando su autenticidad y su confrontatividad, pero también señalando que su carácter explosivo podría generarle problemas en su gestión. La entrevista refleja un análisis por parte del expresidente sobre las particularidades del estilo de liderazgo de Milei y su impacto en la política argentina.

Con información de www.elintrasigente.com