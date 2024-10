La exacerbada crítica de Sofía Gala contra Charly García

El 23 de octubre Charly García cumplió 73 años y sus millones de fanáticos lo celebraron escuchando sus canciones. Sin embargo, Sofía Gala no quiso saber nada con su música y arremetió contra todos los oyentes de su programa que querían escucharlo.



En el ciclo del streaming "Picnic Extraterrestre", la hija de Moria Casán comenzó a recibir mensajes y pedidos de los oyentes que querían escuchar las canciones del músico argentino y ella, no sólo se negó, sino que también disparó cruelmente contra él.



"Quiero decir algo, ¿puedo? Por favor, la gente pel... del chat que escribe para decir que quiere ver a Charly García. Basta con Charly García. Vayan a escuchar el disco horrible que sacó Charly García. Váyanse de acá", empezó diciendo Sofía Gala, furiosa.



"No los queremos, fanáticos de Charly García. Se pueden ir bien a la m... No molesten en el chat que me distraen, ¿ok?”, agregó la hija de la One, de manera contundente, catalogando "La lógica del escorpión", el último álbum del artista de "horrible".

Como era de esperar, los oyentes reaccionaron y uno en particular expresó su desacuerdo con la opinión de Sofía Gala. “Matías no sé cuánto, andate, nadie te quiere. Imaginate que estás acá hablando de Charly García acá. Retirate, por favor. Perdón, chicos, pero es como que el nivel de la gente pel... me quema la gorra. Fuera”, lanzó la conductora.

Por último, aseguró: "Tengan una vida. ¿Por qué estás comentando acá si no te gusta? ¡Retirate, mi amor! Andá a escuchar el disco de Charly García. Andá a escuchar ‘Rompela’ que es un temón. No puedo creer la gente que se mete en un chat que dice que no le importa o que odia. ¿Para qué te metés? Ridículo, psicópata. ¡Andate a tu casa! ¡Tomátela!".

