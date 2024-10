Se define la Primera Nacional: cómo está la tabla, los partidos y cómo se juega el Reducido

Este fin de semana se termina la etapa regular de la Primera Nacional, el sábado se cierra la Zona 2 que definirá al segundo finalista de la categoría que enfrentará a San Martín de Tucumán, mejor de la Zona 1, por el primer ascenso a la Liga Profesional 2025. El domingo, será el turno del otro grupo, para ver qué clubes juegan el Reducido y cuales pierden la categoría.

Este año hay dos ascensos, el primero saldrá del ganador de la final entre los dos mejores de cada zona. San Martín de Tucumán, ya tiene asegurado ese lugar en la zona 1, y la otra se define hoy y hay cuatro equipos con chances:

Deportivo Madryn 63p (+15)

Nueva Chicago 63p (+14)

San Telmo 62p (+26)

Aldosivi 61p (+15)

Gimnasia (M) 60 (+9)

En caso de empate en la cima, define la diferencia de gol y, en segunda instancia, la mayor cantidad de goles a favor.

El segundo ascenso se definirá en un Reducido del segundo al octavo de cada zona. La primera fase se disputará a un solo partido en cancha del mejor ubicado y con ventaja deportiva para el local, que en caso de empate avanzará a la siguiente ronda.

A esos 7 clasificados se sumará el perdedor de la final, que será en cancha neutral con sede a definir. Ya en esa instancia de cuartos serán duelos ida y vuelta, siempre a definirse en el estadio del club que mejor terminó en la tabla y con ventaja deportiva para éste en caso de empate en el global.

La final del Reducido será también en sede neutral con definición por alargue y penales en caso de empate.

Los tres descensos

Este año hay tres descensos. Los dos peores de cada zona perderán la categoría y los dos anteúltimos jugarán una final por el definir el otro caído. En caso de empate en puntos entre dos o mas equipos, aquí no valdrá la diferencia de gol sino que se estiraría a un desempate.

En la Zona 1, el peor hasta el momento es Brown de Puerto Madryn con 33 puntos. Arriba está Talleres de Remedios de Escalada con 36 (en zona de desempate), Arsenal y Patronato con 37.

En la Zona 2, Brown de Adrogué y Atlético Rafaela tiene 29 puntos y pelean por esos dos lugares el sábado.

Los partidos de la zona 2

Sábado 15:05 Colón vs. Dep. Madryn (TyC Sports).

Sábado 15:05 Estudiantes (RC) vs. Atlético Rafaela.

Sábado 15:05 Aldosivi vs. San Telmo.

Sábado 15:05 Mitre (SdE) vs. Chaco For Ever.

Sábado 15:05 Gimnasia (S) vs. Defensores de Belgrano.

Sábado 15:05 Gimnasia (M) vs. Almagro.

Sábado 15:05 Nueva Chicago vs. Brown (A).

*Todos los partidos se pueden ver por TyCSportsPlay sin interrupciones

Los partidos de la zona 1

Domingo 15.05 Agropecuario vs. Tristán Suárez.

Domingo 15.05 Brow (PM) vs. Patronato.

Domingo 15.05 San Martín (SJ) vs. Racing de Córdoba.

Domingo 15.05 Arsenal vs. Alvarado.

Domingo 15.05 Chacarita vs. Gimnasia (J).

Domingo 15.05 Estudiantes (BA) vs. Deportivo Maipú.

Domingo 15.05 Talleres (RdE) vs. Ferro (TyC Sports).

Domingo 15.05 Quilmes vs. San Miguel (DirecTV).

*Todos los partidos se pueden ver por TyCSportsPlay sin interrupciones

