Este es el look de make up que será tendencia el próximo verano

Con la llegada del verano, el maquillaje se vuelve más audaz y vibrante, y este año el protagonista indiscutible es el color rojo. Desde labios intensos hasta sombras y rubores que resaltan en la piel bronceada, los rojos están marcando tendencia en los looks de la temporada. El calor invita a probar combinaciones frescas y atrevidas, donde los tonos escarlata, cereza y coral destacan para darle un toque sensual y sofisticado a tu make up. En esta nota, te contamos cómo incorporar diferentes gamas de rojo en tu rutina de maquillaje, logrando looks modernos, versátiles y con todo el poder del verano.

Las tonalidades rosa, pasando por todas sus variantes hasta llegar a los rojizas siguen siendo tan protagonistas marcando tendencia.

El blush, al igual que el año pasado, sigue siendo muy protagónico, y se puede usar en sus diversas versiones en la forma de aplicación, esto siempre para dar el efecto de vitalidad que tanto nos gusta.

Se aplicó el tono rosa pálido de la paleta edición limitada LES BEIGES HEALTHY GLOW NATURAL EYESHADOW PALETTE de Chanel para luego ir en aumento de color y finalizar en ojos ahumados en un tono palo de rosa marrón intenso.

Se aplicó en pómulos sutilmente hacia la sienes, se llama LES BEIGES HEALTHY WINTER GLOW BLUSH en el tono ROSE POLAIRE, tiene una textura de polvo cremoso nacarado que refleja de manera inmediata la luz dando el efecto de piel revitalizada y fresca.

Para terminar se eligió en labios ROUGE COCO BAUME en un rosa fresco muy translúcido para hidratar.

Fuente: Marie Claire