Primera Nacional 2024: quedaron definidos los finalistas y el reducido del torneo por el ascenso a Primera División

El domingo 27 de octubre fue una jornada en la que se disputaron varios partidos de la Primera Nacional, los cuales tenían como objetivo el conocer los planteles que van a disputar el Reducido con la intención de conocer los equipoa que lucharán por el ascenso a la Liga Profesional.



Otra jornada de definiciones en la Primera Nacional

Se debe recordar que San Martín de Tucumán y Aldosivi fueron los clubes que directamente jugarán la gran final de la categoría. El ganador de este enfrentamiento ascenderá directamente a Primera División.

¿Cómo se jugarán los reducidos de la Primera Nacional?

A continuación le indicamos cómo se realizará el desarrollo de los partidos de la siguiente instancia del campeonato:

San Martín vs. Gimnasia S

Quilmes vs. Belgrano

All Boys vs. Colón

San Telmo vs. Gimnasia J

Gimnasia M vs. Estudiantes BA

Nueva Chicago vs. Racing C

Deportivo Madryn vs. San Miguel

Fuente: 442