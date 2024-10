Quintela llevó a la Justicia su pelea con Cristina Kirchner por el PJ y pidió que se revoque la prohibición de su lista

La pelea por el PJ Nacional suma capítulos día a día. Acusaciones cruzadas, pase de facturas, chicanas, reproches. Al final de todo, hay un debate político. Pero en esta instancia del proceso electoral está tapado por el barro de la confrontación. En ese contexto, y luego de que la Junta Electoral del partido rechazara en dos oportunidades su lista, Ricardo Quintela decidió jugar su última ficha para competir frente a Cristina Kirchner.

Los apoderados del riojano, Jorge Yoma y Guillermo Llermanos, presentaron un recurso de apelación ante la junta electoral del PJ, que es la encargada de elevarlo al juzgado Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, con competencia electoral, a cargo de María Romilda Servini. Pidieron que no culmin el proceso electoral hasta que no se expida la justicia federal y reclamaron que intime al PJ a llevar adelante un nuevo cronograma de elecciones.

“No queremos que se intervenga el partido, queremos competir, queremos votar”, indicaron a Infobae desde el quintelismo, una vez presentado el recurso. “Tiene que haber un proceso electoral interno que tenga todas las garantías para que sea transparente”, agregaron. A partir de ahora es ella la que debe decidir que va a pasar con el PJ Nacional.

En el escrito Quintela apuntó con mucha dureza contra la Junta Electoral del PJ, ya que considera que el órgano partidario no es imparcial. Aseguró que, sin que ninguno sea un perito caligráfico, ponen en duda la veracidad de las firmas y los acusó de no haberle dado un espacio físico en el partido para el momento en que se presentaron las listas, en detrimento de las oficinas que le dieron a los apoderados del kirchnerismo.

“El proceso electoral ha carecido de transparencia e imparcialidad. Ha sido el órgano encargado de llevar adelante este proceso - la Junta Electoral - la principal anomalía”, indicó el riojano. Y agregó: “Entre la presentación de la documentación y la resolución de la Junta Electoral hubo total hermetismo que, ahora, nos permite sospechar de una acción deliberada para malograr la participación de la lista que representamos en el proceso electoral”.

En la presentación solicitaron “la posibilidad de competir en las próximas elecciones y que sean los votos de los afiliados los que resuelvan quiénes deben conducir el Partido Justicialista” y además volvieron a insistir con que la lista “cumplió con los requisitos formales”.

“La Junta Electoral no es imparcial, está parcializada, los conozco a todos. Inventaron irregularidades”, denunció el “Gitano” en una entrevista que concedió a radio Rivadavia. Además, aseguró que desaparecieron 14 mil avales de los 70 mil que presentaron y acusó al kirchnerismo de querer “voltear la listas” para evitar una competencia. “Los partidos se ganan en la cancha, no en un escritorio”, dijo en tono futbolero.

El quintelismo aspira a que la jueza federal convoque a una audiencia con el kirchnerismo, para poder demostrar que el proceso está viciado y que la junta electoral partidaria nunca tuvo nada organizado para cumplir con la realización de los comicios el domingo 17 de noviembre. “No tienen el correo, no tienen las autoridades de mesa, no se sabe dónde se va a votar, no organizaron nada”, se quejaron.

“La Junta Electoral no realizó ninguna diligencia tendiente a la realización de la elección interna. Cualquier entendido sabe perfectamente que una elección con más de tres millones de afiliados requiere de una actividad preparatoria del comicio no inferior a cuatro meses”, se quejaron en el escrito que fue dirigido a Servini de Cubría.

En ese mismo tono, afirmaron que “la Junta Electoral tenía decidido con antelación a establecer la fecha de las elecciones que las mismas no se llevarían a cabo” y que “el método era claro”, ya que el objetivo era “aprobar una lista única porque probablemente no existía competidor y en el supuesto de que apareciera, como efectivamente sucedió, proscribirla”.

“La Junta siempre procuró descalificar a la lista que representamos y facilitar el camino para que la contraria sea oficializada y consecuentemente, designada como la ganadora de estas elecciones partidarias”, explicó el riojano.

En otro de los pasajes del recurso de apelación presentado, indicó que “solamente se procura el desarrollo de un acto electoral democrático, transparente e integral de las voluntades de todo y cada uno de los afiliados” y resaltaron que ese pedido tiene aún más asidero al considerar que Cristina Kirchner “quiere que las elecciones se desarrollen”.

“Esta parte solicita que se haga a lugar al presente pedido de dictado de medida cautelar de no innovar del proceso electoral interno del Partido Justicialista Nacional, hasta tanto finalice toda contienda judicial derivado del presente reclamo”, indicaron, respecto al objetivo de fondo de la agrupación del “Gitano”.

A eso sumaron que “la medida solicitada de no innovar es a los efectos de que no se de continuidad al acto electoral y consecuentemente, no se declare ganadora a la lista “PRIMERO LA PATRIA”, hasta tanto no se finalice el proceso judicial hoy iniciado”.

En el grupo político de Quintela esperan que la jueza Servini, como una medida cautelar le pida al partido que organice un nuevo calendario electoral, que culmine con una elección interna antes del 11 de marzo del 2025, fecha en la que termina el mandato de las autoridades actuales del PJ. Al día de hoy, el presidente, con uso de licencia, es Alberto Fernández.

Debajo del ex jefe de estado, en las cinco vicepresidencias, están Cristina Álvarez Rodríguez, Axel Kicillof, Analia Rach Quiroga, Juan Manzur y Lucía Corpacci. De ellos depende el partido hasta que haya un recambio de autoridades. La jueza federal es la que debe marcar el final de la disputa. O hay elecciones más adelante o Cristina Kirchner se transforma en la única aspirante al trono del PJ.

Sin embargo, en el final del escrito, Quintela, a través de sus apoderados, dejó en claro que irá a fondo y que si Servini rechaza su pedido, interpondrá un nuevo recurso ante la Corte Suprema. “Para el hipotético caso de decisión adversa, se mantiene la reserva oportunamente efectuada de caso federal para concurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por estar en juego la interpretación que cabe asignarle a normas de naturaleza federal”, explicó.

Para el kirchnerismo la única intención que tiene Quintela embarrar el proceso electoral y tratar de evitar la elección. “No quieren competir”, repiten cada día. La visita que esta mañana le hizo Yoma al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abrió un nuevo abanico de suspicacias y le dieron un argumento nuevo a Cristina Kirchner para disparar contra el riojano.

“Son rehenes del Gobierno. Tienen una provincia en default, una huelga docente en marcha y le pagan con cuasi monedas a los estatales. La Casa Rosada es el sponsor de Quintela”, resumieron en el Instituto Patria. Como una señal de respaldo a ese argumento tomaron el pedido que el riojano le hizo a Milei, luego de que el Presidente opinara sobre la interna peronista.

Milei reposteó un mensaje del periodista Eduardo Feinmann, en el que aseguraba que Cristina y Máximo Kirchner no dejaban competir a Quintela en el PJ. “Sé que es difícil pedirle que deje de jugar con las redes, pero lo que sí le voy a pedir es que no se meta en las internas ajenas, mucho menos en las del Peronismo. Del peronismo nos ocupamos las y los peronistas. Usted ocúpese de gobernar que bastante mal lo está haciendo”, escribió el riojano en sus redes sociales.

En el kirchnerismo leyeron el accionar como una jugada de desmarque rápida para evitar que se asocie su candidatura al gobierno nacional. Justo la candidatura de Quintela, que fue el gobernador más duro con Milei desde que comenzó el gobierno libertario.

