Sabrina Rojas fue lapidaria con Griselda Siciliani: “En la vida todo vuelve”

Sin ningún tipo de filtros, Sabrina Rojas fue completamente lapidaria con Griselda Siciliani en una entrevista que le hizo Ángel de Brito para su programa de streaming.

La conductora dijo que la actriz le parece “una de las mejores” de la Argentina, pero que tiene “una cuestión de piel” con ella, aunque prefirió no ahondar más para no “armar un escándalo”.

“Me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas. Pero yo tengo una cuestión de piel con ella, por la vida”, comentó.

“O sea, no te cae”, le replicó el conductor. “Un montón de cosas. O sea, no me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo, ¿no? Entonces me parece que definirlo es que tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas”, se sinceró. “¿El tiempo da la razón o que todo vuelve?”, le replicó la panelista. “No, todo vuelve”, definió.

El conductor, entonces, le repreguntó por qué decía que no tenía piel con ella. “Viste cuando tenés energías que no...”, comentó y De Brito la interrumpió. “¿Siempre te pasó?”, preguntó. “No. Me pasó después de historias de cosas”, respondió.

Cuando el periodista le sugirió que si su sensación se la generó la relación de Siciliani con Luciano Castro en la actualidad o por algo del pasado, la conductora expresó que no iba a hablar mucho más. “No voy a decir cosas”, cerró.

Fuente: TN