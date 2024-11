¿Checo Pérez a Audi y Franco Colapinto a Red Bull?

Ayer circuló en la redes la noticia de que el piloto de Red Bull, Sergio Checo Pérez, estaría en contacto con Audi. La situación continua de crisis en Red Bull ha credo un ambiente tenso que hizo que valiosos ingenieros y personal jerárquico dejaran el equipo como Rob Marshall, Dan Fallows, Adrian Newey, Jonathan Wheatley y recientemente Will Courtenay, y el mexicano no sería la excepción.

Explota Checo Pérez

Checo Pérez ha tenido que soportar los constantes cuestionamientos a su rendimiento, los roces con el 'clan Verstappen' (Jos Verstappen-Helmut Marko, señalados como los artífices de una campaña para desacreditarlo), los rumores de su salida del equipo y un coche que no funciona bien.

Esta temporada su RB20 presentó fallas que, tras la partida de Adrian Newey, los ingenieros no han podido resolver: no tiene correlación (entre simulador en pista) no frena bien, no va bien en las curvas y tiene problemas para recargar las baterías (como en México) entre otras cosas.

Problemas de los que se ha quejado siempre y a los que no prestaron atención hasta que comenzó a fallar el coche de Max Verstappen. Y ahora a 4 carreras del final de temporada y con el campeonato en juego, dedicarán todos los esfuerzos al coche del piloto neerlandés y 'emparcharán' el suyo.

Esto habría colmado la paciencia de Checo Pérez que explotó y estaría buscando aire fresco fuera del ambiente enrarecido que se vive en el equipo de Milton Keynes, con el que renovó por dos temporadas.

Y si bien Checo Pérez cuenta con el apoyo de Jim Farley, CEO de Ford que desembarcará en Red Bull en 2026, no estaría dispuesto a 'sufrir' otro año con el equipo de la bebida energética. Los rumores que han estado circulando lo ponen en conversaciones con Sauber para el proyecto Audi 2026, donde el fabricante alemán entrará a la F1 con nombre y motores propios.

¿Una oportunidad para Colapinto?

Estas cuestiones se suman a los recientes elogios de Christian Horner y de Helmut Marko (Red Bull) al piloto argentino Franco Colapinto, el contrato a corto plazo que le hicieran a Liam Lawson (que dicho sea de paso no ha hecho las cosas bien en México dañando el coche de Pérez) y este repentino rumor de conversaciones entre Checo Pérez y Audi.

Y está también la oferta que le habría hecho Red Bull a Williams, donde han reconocido que hubo reuniones con Horner. Todo esto crea un escenario donde es posible que Franco Colapinto tenga un asiento en 2025, que según la mirada de muchos jefes de equipo y sus propios compañeros en Fórmula 1, merece.

En la previa a la única sesión de prácticas libres para el GP de Brasil, en San Pablo, el ex piloto argentino Norberto Fontana, que debutó en 1997 en Sauber, estuvo en el box del equipo suizo con Beat Zehnder (director deportivo) y ha reafirmado que el trabajo en estas 5 carreras en las que ha participado y las maniobras que ha realizado, demuestran que Franco Colapinto es un gran piloto que debería quedarse en la categoría.

Franco que hoy está pasando por un momento triste por el fallecimiento de su abuelo, padre de Aníbal Colapinto, no ha querido dar entrevistas y prefirió concentrarse en su trabajo en Williams.

Por su parte María Catarineu, su manager ha dicho que son todas especulaciones, que no hay nada concreto, pero cuando hay tantos portales reiterando lo mismo, algo de verdad ha de haber.

