La MLS estuvo en contra de la clasificación del Inter Miami de Messi al Mundial de Clubes 2025

Inter Miami se clasificó al Mundial de Clubes 2025 hace algunas semanas tras lograr la Supporters’ Shield, al mejor equipo de la temporada regular de la MLS. La FIFA lo definió así luego del anuncio del propio presidente Gianni Infantino en pleno Chase Stadium, durante la última fecha del torneo ante New England Revolution. Sin embargo, esto no quita que todavía se cuestione la decisión de clasificar automáticamente al conjunto de la Florida.

El equipo de Gerardo Martino hizo una gran temporada, incluso cuando no tuvo a su máxima figura, Lionel Messi , durante un buen tramo por su lesión de tobillo. Ahora, debe afrontar los Playoffs en donde busca demostrar que es el mejor equipo del torneo estadounidense.

Mientras esto ocurre, se generó un debate respecto a los méritos del Inter Miami para tomar el lugar de equipo anfitrión del Mundial de Clubes 2025. Hubo ciertos cuestionamientos luego del anuncio debido a que el conjunto de las ‘Garzas’ ni siquiera había obtenido un título (la Supporters’ Shield no es considerado un título oficial). En relación a esto, la propia MLS se mostró en contra de que Inter Miami haya accedido de manera directa al Mundial de Clubes 2025 .

¿Por qué la MLS estuvo en contra de que Inter Miami no se clasifique al Mundial de Clubes 2025?

Estados Unidos obtuvo la localía del Mundial de Clubes 2025, según anunció la FIFA en junio de 2023. La decisión tuvo su lógica basada en que este país también será la sede (junto a México y Canadá) de la próxima Copa Mundial de la FIFA en 2026. Aunque, siempre hubo cierto hermetismo respecto a qué equipo sería elegido para actuar como anfitrión.

En un primer momento, se especuló con que fuese clasificado el ganador de la MLS Cup de esta temporada, mientras que otros apuntaron a otros criterios. Finalmente, se decidió por el ganador de la Supporters’ Shield al mejor equipo de la temporada regular, Inter Miami. Para la FIFA, más allá de todo, se aseguró de tener a una figura importante en el Mundial de Clubes, tan convocante como extraordinaria, como lo es Lionel Messi .

Pero, esta decisión no era lo que esperaban los directivos de la MLS. Es que, según reveló el destacado periodista Tom Bogert en el podcast VAMOS que conduce el ex jugador Hérculez Gómez, la postura de los directivos del torneo estadounidense no era que clasifique el ganador de la Supporters’ Shield, sino el campeón de la MLS Cup 2024 .

La intención de la MLS fue reconocer de mejor forma al ganador del torneo, antes que al mejor equipo de la temporada regular. Si bien los directivos se lo hicieron saber a Infantino en reiteradas reuniones, al final, hubo una decisión unilateral de FIFA de optar por el ganador de la Supporters’ Shield.

¿La FIFA quería asegurarse de tener a Lionel Messi en el Mundial de Clubes 2025?

La decisión de la FIFA, al contrario del pensamiento de la MLS, genera ciertas especulaciones, las mismas que también generaron la polémica sobre la clasificación del Inter Miami al Mundial de Clubes 2025. ¿Lionel Messi influyó?

Infantino viajó hasta Miami mismo para anunciar la clasificación de este equipo al torneo, algo que no hizo con otras instituciones. Toda una decisión, que va de la mano con lo que intentó la MLS. Aunque, la polémica podría bajar si Inter Miami logra el título de la MLS Cup 2024.

Sin embargo, el máximo organismo del fútbol mundial, organizador del Mundial de Clubes, necesita de una figura importante como Messi por varios motivos . El primero tiene que ver con la relevancia del torneo , sobre todo, en territorio estadounidense: el boom que generó el crack argentino con sus partidos en la MLS hacen que el torneo mundialista de clubes gane interés pensando en la venta de entradas.

El segundo, que viene de la mano del primero, apunta a la venta de los derechos televisivos . Este es un punto importante, ya que muchos clubes, sobre todo los de Europa (UEFA) cuestionaron la disputa del Mundial de Clubes 2025 porque genera, entre otros problemas, demasiados inconvenientes a nivel calendario, lo que repercute en el físico de los jugadores. Entre los cuestionamientos también estaba que esto no generaría los ingresos esperados para los clubes, influenciado por la imposibilidad de vender los derechos televisivos.

Si bien no hay confirmación de esto último, FIFA trabaja para que el torneo pueda ser llevado a todo el mundo y aún está en debate a qué cadena internacional venderá su televisación. Pero, asegurarse la presencia de Messi, sin dudas, eleva lo que pueda pedir (económicamente hablando) el organismo para la venta de dichos derechos, además de generar, posiblemente, mucha mayor demanda.

Así, FIFA tuvo varias razones para definir unilateralmente la clasificación del Inter Miami por ser simplemente el ganador de la Supporters’ Shield, un trofeo que no tiene validez como título. Ir en contra de la MLS no supone un problema al que no se arriesgue Infantino con tal de que el Mundial de Clubes tenga el éxito que espera.

