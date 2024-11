¿Qué pagamos cuando pagamos Tasa Municipal en Rafaela?

En la mañana del domingo, a las 7 de la mañana, presencié cómo pasaban las barredoras por calle Pueyrredón. Cuando fui a barrer, vi que en realidad continuaba todo sucio, como demuestra la foto. Y por San Martín, bien gracias, como siempre, ya que estaba toda la mugre ahí, a pesar de los múltiples reclamos para que, o la barredora o los barrenderos que antes pasaban, contribuyan con la limpieza de un sector muy transitado. No hubo nunca respuesta, ni con la anterior ni con la presente administración.



Por mi domicilio particular no pasan ninguna de las dos opciones, salvo que caiga un rayo y la barredora pueda sortear los autos estacionados en el lado que no está la bicisenda.

Así que me pregunté qué pago cuando le pago a la Municipalidad una tasa que aumentó más del 300% en un año. Y la verdad es que, siendo que la TASA no es un impuesto, sino una contribución en contraprestación por algún servicio, lo único que estaría pagando y, bastante carito por cierto, es la recolección domiciliaria. Porque el alumbrado me lo cobran, y bien cobrado, en la factura de EPE.

Así que Sr. Intendente y señores Concejales, tendrán que ponerse las pilas, y demostrarnos para qué están en esos hermosos sillones con hermosas dietas y sueldos.