Fernando Gago y la derrota frente al Granate: "No se hizo nada de lo que habíamos planeado"

En la noche del 3 de noviembre, Boca Juniors sufrió una nueva derrota en el campeonato frente a Lanús en un cotejo que corresponde a la fecha 20 de la Liga Profesional.

El análisis de Fernando Gago tras la derrota ante Lanús

Después del encuentro celebrado en el estadio Néstor Díaz Pérez, Fernando Gago, técnico del Xeneize habló con los medios y analizó lo sucedido durante los 90 minutos de partido.

"Creo que el primer tiempo fue el partido que quisimos jugar. Nos faltó profundidad y la decisión de atacar. El segundo tiempo no me gustó el equipo y no se hizo nada de lo que habíamos planeado", señaló.

Con respecto a la manera de cambiar el panorama del equipo dijo: "Trabajando es la única forma para lograr resultados. Dentro de poco tiempo tenemos otro partido y habrá que recuperarse para entender que la situación no es buena. Hay que construir lo que queremos realmente", puntualizó.



"Hoy tuvimos en el primer tiempo muchas situaciones. Queriamos buscar varias opciones. Por momento lo encontramos y el equipo seguramente aparecerá con el paso de los partidos", aseguró.

Con respecto a las situaciones que se generaron en el partido: "No creo que por tener un jugador más en el medio nos faltaron oportunidades. Nos faltó tener juego", analizó.

"Trabajaremos para lograr el objetivo de ser un equipo competitivo y que domine los 90 minutos. Habrá que hacer una autocrítica", finalizó.

Fuente: 442