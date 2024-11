Los chalecos boho más chic para llevar faldas en Otoño-Invierno 2024

Los chalecos boho están de regreso y, a decir verdad, no podríamos estar más emocionadas con su retorno, pues nada mejor que un diseño con estampado tribal, flecos contundentes o con bordados artesanales que elevan por completo el atuendo. Una auténtica statement piece que evoca lo mejor de la moda hippie en los años 60 y 70, sin embargo, esta vez se muestran en su versión moderna lista para cumplir los deseos de estilo tanto de mujeres jóvenes como mayores.

Aquella prenda que celebridades como Cher inmortalizó en el pasado tiene un espíritu mucho más renovado, tanto que las pasarelas y street style no han parado de enaltecer. Firmas como Alberta Ferretti e Isabel Marant los han incluido como uno de los protagonistas de las tendencias de moda de Otoño-Invierno 2024, esto gracias a la hippie-chic que revolucionará las calles de la ciudad. Los veremos con jeans de tiro alto, pantalones y, por supuesto, todo tipo de faldas elegantes, desde diseños midi hasta vaporosas de verano, una opción que las capitales de moda más importantes no dejarán de usar en la estación.



Por lo tanto, será mejor sacarlos del fondo del armario, o bien, invertir en un diseño nuevo que se ajuste a tu personalidad. Si no sabes cómo comenzar a incluirlos en tus looks diarios, deja que las calles te inspiren al instante.



¿Cómo llevar chalecos boho con faldas en otoño 2024?



Chaleco boho tejido y falda midi negra



Los chalecos calientitos adoptan un estilo bohemio de lo más atractivo para Otoño-Invierno 2024.

Getty Images.



Las mejores vestidas de la temporada ya lo dictaron, los chalecos boho se ven mucho mejor con faldas elegantes que ya forman parte de tu colección, entre ellas diseños midi en color negro que combinan con todo y jamás defraudan para lucir atractiva en cualquier escenario. Rebaja su formalidad a través de un chaleco tejido de estética boho (puede ser con motivos tribales o de rayas), llévalo sobre una camisa blanca y finaliza con sandalias thong de suela plana. Así habrás transformado la elegancia sin esfuerzo en algo más hippie-chic y menos deportivo.

Chaleco boho floral y falda midi vaporosa



Los chalecos boho con mezcla de estampado son todo lo que requieres para lucir cool en la temporada.



El street style de Copenhagen dejó en claro que los chalecos boho son la pieza faltante del rompecabezas para pulir estilismos de varias capas que tanto encantan en la temporada otoñal. Opta por un diseño sastre con lazo y mezcla de estampado de rayas y floral, pórtalo sobre una blusa de cuello de cisne en color rojo, junto con una blusa de mangas globo rayada. Agrega una blusa vaporosa en color marrón y zapatos Mary Jane con calcetas rojas, la idea es adaptar prendas de verano a los códigos de vestimenta de la estación.

Chaleco sastre con estampado boho y falda midi a juego



Chaleco boho con estampado de mariposa, la opción original para ir bien vestida en Otoño-Invierno 2024.



Los conjuntos en monocolor con chaleco sastre siempre son la mejor opción para verte distintiva de pies a cabeza. Sin embargo, el street style de París deja de lado el minimalismo de los años 90 para sumergirse en la tendencia bohemia que hasta firmas clásicas como Dior no dejan de enaltecer en pasarelas de Otoño-Invierno 2024. Se trata de elegir un chaleco sastre con estampado de mariposas, junto con una chaqueta cropped y falda midi a juego, el resto quedará en culminar con un par de botines de estilo vaquero. Simplemente elegante y atractivo para ser la mejor vestida del lugar.

Chaleco boho tejido con estampado y en color rosa con falda vaporosa a tono



Los chalecos bohemios en tonos vibrantes te harán sentir especial en los días grises de Otoño-Invierno 2024.



Si hay algo que hemos aprendido del street style de Australia, Dinamarca e incluso de pasarelas como Ulla Johnson es que el estilo boho es mucho más que estampados étnicos o prendas en tonos marrones que evocan la paleta de color del otoño. Ahora también hay piezas en tonos vibrantes que conservan la estética, pero aportan un toque mucho más moderno y atrevido al look. Por ejemplo, los chalecos tejidos en rosa chicle con logo visible, la clave está en invertir en un diseño con ojales que evoque un estilo bohemio, añade una falda vaporosa a tono y botas vaqueras. Una propuesta que podrías imitar para aportar alegría a tu look diario, incluso en los días más nublados del otoño.

Chaleco boho con botones metálicos y falda larga transparente



Chalecos boho de tweed, la prenda elegante y única para elevar cualquier look de temporada.

Claudio Lavenia / Getty Images

Los chalecos boho con una nota vintage o de segunda mano son uno de los favoritos del street style de París. Estos transforman el atuendo de manera auténtica y, por supuesto, te harán sentir única en cada paso que des. Las prescriptoras de estilo apuestan por un diseño de tweed con botones metálicos y brocado, la pieza de statement que marca toda la diferencia en el estilismo, tal como vemos en la fotografía. Estos lucen geniales sobre una camisa gráfica oversize, falda transparente y botas colosales, lo que confirma que la moda bohemia es todo menos aburrida.

De punto con motivos de cuadros y falda midi boho



Los chalecos boho lucen más modernos que nunca y así se llevanrán en Otoño-Invierno 2024.



Los chalecos boho (modernos) son tan atractivos y divertidos que harán que tu look sobresalga a kilómetros de distancia, prueba de lo anterior es esta propuesta en la que vemos cómo las piezas de punto con motivos de cuadros. Estas son ideales para añadir una nota divertida a cualquier look, atrévete a mezclar varios estampados en un atuendo con una falda midi con patrón de cuadros. Termina de pulir el resultado con un par de sandalias de tacón espejo y estarás lista para triunfar con alto estilo en la ciudad.

Chaleco lace up y falda vaporosa a tono



Los chalecos boho con lazos ajustables también proyectan un estilo hippie que destaca con naturalidad.

Por último, las expertas en moda nos recuerdan que no necesitas acudir a un diseño con estampado de paisley o tie-dye para lucir bohemia. Los diseños lisos y en colores neutros también pueden proyectar el estilo que desees, solo es cuestión de prestar atención a los detalles, por ejemplo, inclínate por un chaleco con lazos ajustables en blanco perla. Perfecto para definir la silueta y para lucirlo sobre una camisa negra, junto con una falda vaporosa a tono y zuecos con plataforma. La opción que nos recuerda a las propuestas de firmas como Gabriela Hearst o Adam Lippes.

Fuente: Vogue Mexico