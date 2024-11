Vuelven los 70: del debut de Alessandro Michele en Valentino a las memorias de Cher

Si hubiese que elegir una palabra para calificar los años 70, la más acertada sería probablemente «convulsos». La economía y la política, marcadas por sus profundos altibajos, hicieron de ésta una década incierta. Pero, también, fueron los días en los que el mundo se movía al ritmo de la música disco y a los hogares llegaron aparatos sin los que, ahora, no se entiende la transformación cultural que se vivió: el VHS y el walkman.

Consciente de la importancia visual que tuvieron todos estos cambios, la National Gallery de Washington expone, del 6 de octubre al 6 de abril, The '70s Lens. Una muestra que examina cómo se reinventó la fotografía documental y el modo en el que inmortalizó la metamorfosis que experimentó la sociedad norteamericana.



El debut de Alessandro Michele en Valentino inspirándose en los archivos de la firma italiana en los 70, también ha incentivado que la industria editorial se haya volcado en rememorar la banda sonora de aquella época. De las memorias de Cher, cuya primera parte llegará a las librerías el 19 de noviembre, al glamuroso análisis de Frank Caro en Disco: Music, Movies and Mania under the Mirror Ball (Rizzoli).



Look de la primera colección de Alessandro Michele para Valentino. Foto: Launchmetrics Spotlight

La música disco nunca pasa de moda. Como tampoco lo hace Pachá, que celebra su medio siglo de existencia en Fifty Years of Bliss, un libro con imágenes inéditas de su vida nocturna. Nunca faltan razones para celebrar una década prodigiosa.



Cher, reina de la reinvención



Tras triunfar en los 60 con canciones como I Got You Babe, Cher se convirtió en la década siguiente en una personalidad televisiva con el programa The Sonny & Cher Comedy Hour. Cuando la montaña rusa de la fama inició su descenso, la artista, que publicará próximamente la primera parte de sus memorias en la editorial Harper Collins, se pasó a la música disco en la que acabó siendo referente.



La estética disco vuelve



Boney M, en la imagen de la derecha, Gloria Gaynor o John Travolta, en el papel de Tony Manero, fueron algunos de los protagonistas de la escena disco de los 70. Un fenómeno inmortal que Frank DeCaro explora en Disco: Music, Movies, and Mania under the Mirror Ball, un libro de Rizzoli.

50 años de un icono de fiesta

Con Fifty Years of Bliss, Pachá celebra el espíritu inagotable de la discoteca más famosa de Ibiza, fundada en 1973. Una mirada exclusiva a un icono global de la fiesta.

The '70s Lens

Durante los años marcados por el Watergate y la guerra de Vietnam, la fotografía documental estadounidense vivió una revolución que la National Gallery of Art de Washington plasma, del 6 de octubre al 6 de abril, en la muestra The '70s Lens.

Fuente: Mujer Hoy