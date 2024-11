Marcelo Polino se mostró muy dolido al hablar de la salud de Antonio Gasalla: “Ya no camina ni nos conoce”

En una entrevista con Fer Dente en Noche al Dente (América), Marcelo Polino habló sobre la salud de Antonio Gasalla y se mostró muy conmovido. El periodista contó que el cómico ya no camina ni habla.



Luego de que Dente le mostrara una foto en la que estaba junto a Enrique Pinti y Antonio Gasalla, Polino recordó su amistad con los dos humoristas. “Enrique tenía un carácter divino, buenísimo, a diferencia de Antonio que siempre fue muy bravo. Siempre nos hemos descompuesto de la risa”, definió, en referencia a lo bien que se llevaba.

Polino repasó que siempre la pasaban juntos y había algo que mantuvieron activo todos los días. “Lo que más extraño de Antonio, que por suerte ahora está muy cuidado, es que durante 15 o 18 años hablábamos todos los días por teléfono”, recordó.



El periodista dijo que se reían mirando la tele. “Nos descomponíamos. Hacíamos como un resumen de lo que veíamos. Siempre fue muy generoso conmigo, Antonio”, aseguró.

“¿Podés verlo?”, preguntó Dente. “No lo veo tanto porque la verdad que después que salgo de ahí quedó mal. Hablo todas las semanas con Nieves y con su hermano Carlos. Estoy presente. La semana que viene voy a ir porque hace bastantes meses que no lo veo”, explicó.

“Ya sabés que hay un peaje emocional que uno paga”, replicó el entrevistador. “Sí. Aparte ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida”, cerró.

La lesión que sufrió Marcelo Polino

Hace unos meses, Marcelo Polino sufrió una distensión de ligamentos en el tobillo luego de entrenar y utilizar un masajeador en su casa. En diálogo con Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live, el periodista explicó que al volver a entrenar, usó la herramienta para relajar la musculatura. Sin embargo, no funcionó cómo esperaba.



“Tengo la misma lesión en el tobillo que Messi, pero sin la billetera. En mi casa tengo gimnasio y comencé a entrenar y hacía mucho que no hacía piernas, entonces hice cuádriceps, y después dije ‘me voy a poner un masajeador que tengo, que me lo había regalado Telefe, para no estar contracturado mañana’”, explicó.

Y agregó: “Este masajeador me lo puse en los pies a ver qué sensación tenía y lo dejé quince o veinte minutos y me empezó a molestar. Al otro día me levanté y no podía caminar, se me había hinchado el pie y me dolía un montón”. El diagnóstico fue distensión de ligamentos, que se terminó de curar, después, con reposo y rehabilitación.

Fuente: TN