Scaglia sobre LLA: "Los que pensamos lo mismo tenemos que estar juntos", reiteró

¿La Libertad Avanza (LLA) se suma a Unidos o Unidos se suma a la Libertad Avanza? "No se trata de 'vengan ustedes o vayamos nosotros'", respondió a el Litoral, la vicegobernadora Gisela Scaglia. El sábado, en su paso por Santa Fe y ante la consulta de este diario, la diputada nacional libertaria Romina Diez dijo que el suyo es un partido "de puertas abiertas para todo el que quiera venir", pero dejó en claro que deberán ser los demás quienes se sumen a dicha estructura, y no al revés.

La expresión pareció clausurar la hipótesis de ampliar Unidos en Santa Fe con referentes libertarios, tal como lo vienen sugiriendo varios referentes locales de cara, sobre todo, al escenario electoral de 2025. Una de las voces que se ha hecho oír en ese sentido – junto a la del radical Felipe Michlig- desde hace meses es la de Gisela Scaglia. Las expresiones de Diez, sin embargo, no desalentaron su pretensión. "Creo que todos los que pensamos lo mismo tenemos que estar juntos", reiteró.

- ¿Cómo tomaron las declaraciones de la diputada Diez?

- Hace muchos años la conozco a Romina; militamos juntas en algún momento en el PRO. Tengo una muy buena relación con ella y creo que cuando uno piensa similar, tiene que transitar en el mismo camino. Unidos, obviamente, existe en la provincia; la gobierna, y nosotros nunca lo hacemos de manera soberbia pensando 'súmense a Unidos', sino pensando en que este frente pueda seguir ampliándose como probablemente lo pueda hacer LLA que hoy gobierna el país y que pueda invitar a gobernadores o a otros partidos como el PRO a sumarse y ser parte del proyecto de Javier Milei. Pero creo que nadie lo hace con la soberbia de 'vengan ustedes o vayamos nosotros'. Acá gobierna Maximiliano Pullaro y nosotros invitamos a que este frente pueda estar integrado por más partidos, y lo mismo sucedería si el presidente Javier Milei decidiera hacer una coalición más grande y más amplia; y debería liderarla él, que es el presidente de la Nación.

- Pero a juzgar por los dichos de Romina Diez, pareciera ser que Unidos debiera subsumirse a LLA. ¿Es posible eso?

- No, eso no es posible. Yo creo que hay discursos que están hechos básicamente para hablarle al militante o soslayando el camino más institucional que tienen los procesos. Acá gobierna Unidos y vamos a gobernador los próximos tres años. En ese camino, invitamos a todos a ser parte, en tanto piensen lo mismo que nosotros. Romina es una persona que hoy tiene el liderazgo de un partido político que todavía tiene que terminar de conformarse pero que es un partido político; nosotros estamos hablando de once partidos que integran la coalición Unidos y le decimos a otras fuerzas partidarias o personas de la sociedad civil que quieran sumarse, que pueden hacerlo.

- ¿En las elecciones del año que viene, imaginan que al menos referentes de LLA estén en Unidos?

- Sería muy positivo, así como lo sería que algunas cuestiones que tienen que ver con el orden nacional se puedan pensar en conjunto.

