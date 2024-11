Zaira Nara lució las particulares botas thong que serán la tendencia del verano

La menor de las Nara se convirtió en una de las it girls más importantes de los últimos años y en sus looks refleja las tendencias del mundo. En este caso, Zaira Nara asistió al Abierto de Polo con un outfit que combina algodón con encaje, uno de los looks preferidos de la generación Z, combinado con las botas thong, un mix entre botas y ojotas.

El look de Zaira Nara con el revolucionario calzado europeo

El nuevo calzado, propuesto por la firma Miu Miu de Miuccia Prada, revolucionó el street style europeo y se convirtió en el must have de los looks más fashionistas. Se trata de una mezcla entre las ojotas, más comunes, y unas botas altas y ajustadas con taco kitten.

La modelo y conductora decidió seguir los consejos de su amiga y asesora, Anita Korman, y apostar por las mayores tendencias de la temporada: unir el algodón más básico con las transparencias del encaje. Logró así uno de los outfits más vanguardistas a comienzo de la temporada, que resalta su frescura y capacidad de adaptarse a los distintos estilos.

Zaira lo adoptó desde el primer momento y por eso sigue marcando tendencia. Para el evento de polo, eligió una remera oversize negra de algodón, con la inscripción de la marca Yves Saint Laurent, junto a una falda blanca con ruedo irregular de encaje y transparencias. Decidió completar el outfit con las botas thong, que se adaptan a todo tipo de básicos y elevan cualquier look.

Fuente: caras.perfil.com