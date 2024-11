Wanda Nara viajó a Brasil con L-Gante y su actitud con Jamaica en el aeropuerto podría enfurecer a Tamara Báez

A días de blanquear su relación, Wanda Nara y L-Gante disfrutarán unos días en Brasil junto a Jamaica, la hija de tres años del músico. Este jueves la empresaria y el artista tomaron un avión rumbo a Río de Janeiro y se mostraron muy juntos cuidando a la pequeña.



Al ingresar al aeropuerto, Wanda no dudó en ayudar a su pareja y llevó a la nena en brazos mientras L-Gante hablaba con la prensa. Este gesto podría enfurecer a Tamara Báez, madre de Jami, quien no estaba muy conforme con la exposición mediática de la menor de edad.

En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), el cumbiero comentó cuáles son sus planes para sus días fuera del país: “Estoy bien, tranquilo, paseando un poco, aprovechando el tiempo de vacaciones que tenemos. Vamos a disfrutar, me segundea mi compañera y quiero pasar tiempo con mi hija. No hay nada que ocultar”.

Cuando le preguntaron qué opinaba su ex sobre su nueva relación y las críticas que hizo de las fotos que la mediática subió con su nena, él fue contundente: “Tamara de vez en cuando tira esa, pero después está todo bien, me dijo buenas palabras y todo. Es cuestión de que reflexionen y tiren la mejor”.

Hace unos días, Báez compartió su indignación luego de que Wanda y L-Gante subieran una foto con Jamaica. “No usen a mi hija si son puro show”, escribió molesta en sus redes sociales. Y agregó: “Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos”.



Luego arremetió contra su ex y papá de la nena: “De él no me sorprende nada. Mañana está con otra y listo”. “Pero la única vez que la ve tiran fotito. No va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años”, sentenció.

Sin embargo, en las últimas horas, Báez cambió de parecer y se mostró contenta de que su hija pueda viajar con su papá. “Haciendo compritas para mi bebé que mañana se va de vacaciones”, aseguró en una historia de Instagram dejando ver que estaba en una casa de ropa para chicos.



Lejos de toda polémica, expresó su felicidad porque la nena tenga vínculo con su papá. “Lo que más quiero es que sea feliz y que tenga a las personas que ama bien cerca siempre. Lo real es lo que importa. Siempre fue así para mí”, sostuvo.

Fuente: Paparazzi