Cami Homs respondió a los polémicos dichos de Lizy Tagliani en el programa de Susana Giménez: “Jamás voy a avalar algo así”

Este domingo en el programa de Susana Giménez, un desafortunado comentario de Lizy Tagliani hacia Cami Homs desató una serie de reacciones y opiniones en el mundo del espectáculo. Tras esta polémica, diversas figuras del medio se metieron en la polémica y opinaron al respecto. Sin embargo, hasta ahora, la participante de Bake Off Famosos (Telefe) no se había pronunciado públicamente sobre el tema, lo que incrementó la expectativa cuando apareció este jueves en el programa de streaming Insiders.

Luego, la participante del reality de pastelería relató cómo fue el momento y su reacción al mirar la repetición: “Me metí en las redes y me enteré de todo. Como estábamos con el micrófono, uno dice algo y la gente que está cerca no te escucha. Así que puse la repetición del programa y ahí escuché todo. Sabemos como es Lizy, tiene un humor negro, ácido, se re pasó, no lo voy a avalar jamás en la vida que diga algo así. Pero creo que esto generó más odio al público de lo que realmente fue”.

Lejos de responder con enojo, Cami reveló que no tuvo un intercambio directo con Tagliani, pero que recibió un mensaje de la conductora con un pedido de disculpas sincero y sentido, lo cual fue suficiente para ella. En lugar de mostrarse afectada, Homs interpretó el episodio como un aprendizaje para Lizy: “Me llegaron sus disculpas. Yo prendía la tele y en cualquier programa estaba ella pidiendo disculpas. Te confundiste, está perfecto, pero por qué la televisión agrega tanto que genera un odio en la gente contra ella. No me lo dijo directamente, estoy segura que no lo hizo para lastimarme, ni con intención de odio. Y esta situación le servirá para conocer los límites de su humor”.

Por último, Homs destacó que los comentarios de Tagliani no le afectaron, con su temple característico, y señalando sus oídos, comentó: “Todo me entra por acá y me sale por acá. No me importa lo que digan de mí. Y más de una persona que su día a día se basa en el humor”.

