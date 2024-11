Dos partidos provinciales en formación se sumarían a Unidos para Cambiar Santa Fe

La pista la había dado el propio gobernador de la provincia. "Si Dios quiere, va a haber incorporaciones de otros partidos políticos a Unidos", deslizó Maximiliano Pullaro el lunes pasado, en el diálogo que mantuvo con los periodistas después de un acto en el Mercado de Abastecedores de Frutas y Verduras. Ante la repregunta sobre si serían sectores del peronismo, el mandatario no negó pero tampoco confirmó. Sólo habló de la "amplitud" que mantiene la actual coalición gobernante y de la actitud constante de "puertas abiertas" que persiste en la alianza.

"A todos los que estén de acuerdo con nuestro programa de gobierno, estamos dispuestos a abrirles las puertas. Unidos para Cambiar Santa Fe es un frente diverso de gente que no piensa lo mismo, pero que tiene un objetivo superior que es que la gente de la provincia pueda mejorar. Si hay justicialistas, intendentes u otros actores que creen en lo que estamos haciendo y en nuestro programa de gobierno, las puertas están abiertas – volvió a decir el mandatario-. No somos un frente cerrado".

Giaccone primerió

Según pudo saber El Litoral, existen al menos dos partidos políticos en formación que se incorporarían a Unidos, en caso de acceder al reconocimiento definitivo de parte de las autoridades electorales.

Se trata, por un lado, de Hacemos. El nombre remite a la administración de Omar Perotti. El ex gobernador lo había utilizado como slogan de gestión, en sintonía con su par cordobés, Juan Schiaretti, quien se referenciaba en la misma expresión. En 2021, el sector de Perotti lanzó Hacemos Santa Fe como agrupación política y presentó candidaturas con esa identificación. En la actualidad, es también el nombre con el que se bautizó a la bancada de diputados que integra el ex mandatario.

Pero más allá de utilizar la denominación en las instancias descriptas, el sector nunca encaró el trámite para inscribirlo formalmente como partido político en la provincia. Allí, "primereó" Claudia Giaccone, paradójicamente, una ex funcionaria de Perotti pero que dejó la gestión (y el Peronismo) a mitad de camino. Giaccone, ya por fuera del PJ, respaldó a Schiaretti en las elecciones presidenciales del año pasado.

El cordobés compitió a través de Hacemos, como partido nacional. Y ésa es la carta que juega Giaccone para ganarle la pulseada al sector de Omar Perotti, que ya impugnó la inscripción. Giaccone obtuvo de parte del Tribunal Electoral de Santa Fe el reconocimiento provisorio de Hacemos como partido provincial. Ahora, deberá sortear la impugnación del perottismo, y reunir la firma de trece mil afiliados para acceder al reconocimiento definitivo. De lograrlo, se sumaría formal e institucionalmente a Unidos.

Humanos y estatuto

El segundo partido en formación surge de una escisión de la Coalición Cívica (CC). El partido de Elisa Carrió, si bien había participado de las negociaciones previas a la conformación de Unidos, nunca llegó a integrarse. Las tensiones que generaron las declaraciones de la líder nacional vinculando a referentes del Socialismo con el narcotráfico, bloquearon la incorporación de su partido a la coalición, pero también provocaron fisuras internas que, con el tiempo, se tradujeron en dispersión.

Producto de ello, un grupo de dirigentes entre los que se encuentra el ex diputado provincial de la CC, Sebastián Julierac, inició el trámite de inscripción para un nuevo partido que se llamará "Humanos, fuerza santafesina federal". Al igual que en el caso de Giaccone, Julierac obtuvo para Humanos el reconocimiento provisorio de parte de las autoridades electorales y, de lograr el definitivo, también se sumará a Unidos.

Mientras tanto, los referentes de los principales partidos del frente oficialista en Santa Fe avanzan en la redacción de un documento que pretende operar como "estatuto" de la alianza. Una suerte de avance hacia la "institucionalización" de Unidos, para fijar las bases y normas de su funcionamiento. Los borradores plantean a Unidos como un frente heterogéneo y diverso, pero estableciendo cierta preeminencia sobre los partidos fundantes - UCR, PS y PRO- y hasta estableciendo las consecuencias para el eventual caso de que alguno de ellos decida abandonar la coalición.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.