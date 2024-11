Preocupan las paradas en las plantas de biocombustibles por los precios

Empresarios Pyme de biocombustible de Santa Fe le plantearon a la Secretaría de Energía de la Nación los problemas que genera el atraso en el precio del combustible renovable y la necesidad de un nuevo marco legal, para generar horizontes de negocio y evitar la paralización en la producción del sector.

"Pedimos que se respete la fórmula de precio", planteó Marcelo Kusznierz, vicepresidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, quien fue parte de la comitiva que visitó en su despacho a María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación.

El gobierno central, por Resolución 16/2024, fijó el 4 de este mes un valor de $ 1.023.649 por tonelada de biodiésel; es el precio que las petroleras pagan a las fábricas del combustible renovable para mezclar con un teórico 7,5% el gasoil que se vende en los surtidores del país; sin embargo las petroleras no superan un promedio de corte del 6,4% anual. Los empresarios santafesinos le detallaron a Tettamanti que el precio del biodiésel está un 14 % por debajo del valor de fórmula.

Por resolución 963/23, fue la misma secretaría de Energía de la Nación la que estableció una fórmula para determinar el precio del biocombustible para la mezcla, como parte de la reglamentación de la ley 27.640 que establece el Marco Regulatorio de Biocombustibles.

Según el planteo Pyme santafesino, no sólo no se cumple con el nivel de corte de la normativa vigente, sino que las petroleras aumentaron sus precios interanuales a noviembre un 261,76% el gasoil grado 3 y un 230,79% el gasoil grado 2. Eso en comparación con un aumento de 124,08% para el producto que proveen las industrias regionales jaqueadas por el atraso.

"Hay plantas paradas y en los próximos días se paralizará el total de la producción", señaló Kusznierz. De la reunión con Tettamanti participaron además Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos y Gaseosos; Juan Facciano, presidente de Casfer y Tomás Jorba, secretario de la entidad.

Según explicaron a El Litoral, los empresarios pidieron a las autoridades nacionales que "⁠se impulse desde el Ejecutivo el proyecto de la liga bioenergética" que abre espacios segmentados para proveer desde las Pymes y las grandes industrias, el biodiésel y el etanol para mezclar con gasoil y nafta. La delegación santafesina señaló que en tanto se han abierto espacios de diálogo, mientras esperan que se cubra el puesto de director de Biocombustibles, vacante desde el inicio de la gestión libertaria.

"Mostramos el atraso abismal en la recomposición de precios del biodiésel con respecto al diésel de petróleo y ⁠discutimos el tema del nulo impacto fiscal -a nuestro entender- del proyecto en lo que respecta a biodiesel", explicitó Kusznierz.

La secretaria recibirá la semana que viene a la Cámara Panamericana de Biocombustibles (Capba) y a la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Capreb). Para los industriales del sector, la actualización del 14% del precio del biodiésel impactaría un 0,98% en el precio final de los surtidores. Entienden que con el esquema actual de precios, las industrias regionales le están transfiriendo rentabilidad a las petroleras.

