Scaloni y una fuerte confesión que revolucionó las redes sociales: "Estuve cerca de irme de la Selección"

Se paralizaron los corazones de los argentinos. Este viernes, Lionel Scaloni recordó aquel triunfo ante Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias Sudamericanas y reveló que estuvo a punto de abandonar su cargo de entrenador de la Selección Argentina.

En una entrevista con Neura Media, el canal de streaming de Alejandro Fantino, el entrenador oriundo de Pujato expresó: “Es verdad, estuve cerca de irme, no estaba bien. Y cuando uno no está bien lo mejor es decirlo".

"La gente con la que yo trabajo necesita que yo sea sincero. Les dije lo que sentía y todos me dijeron que estaba bien, que me tomara mi tiempo”, agregó el director técnico y ex jugador profesional.

Por último, el múltiple campeón con Argentina comentó: "Al tiempo dije ‘creo que todos me van a acompañar, me van a ayudar’ y decidimos seguir. Renové un poco las energías que teóricamente había perdido”.

El día que Scaloni puso en duda su continuidad como DT de la Selección

Luego de ganarle 1-0 a Brasil en el Maracaná, el noviembre pasado, por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad.

“Ahora toca parar la pelota; tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón, pero necesito pensar mucho. Necesito pensar qué tengo que hacer, no es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta”, había expresado en conferencia de prensa.

Tiempo después, el entrenador decidió seguir al mando y consiguió algo que no se esperaba: ser bicampeón de América tras derrotar 1-0 a Colombia en este mismo año.

Fuente: 442