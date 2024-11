Se conoció la cifra millonaria que recauda por año Mariah Carey por “All I Want For Christmas Is You”

“All I Want For Christmas Is You”, el clásico navideño de Mariah Carey, se hace más fuerte cada año. A 30 años de su lanzamiento -29 de octubre de 1994- la artista acumuló 60 millones de dólares en regalías, según la revista Forbes.

Según publicó The Economist, este año la famosa canción recibió entre 2.5 y 3 millones de dólares. Este éxito también se refleja en las plataformas de video como YouTube, donde en su canal superó los mil millones de reproducciones.

El origen del clásico navideño de Mariah Carey

La canción se grabó en agosto de 1994 en The Hit Factory de Nueva York y se publicó originalmente en octubre de ese mismo año como primer sencillo del álbum Merry Christmas de Mariah. Se convirtió en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos y en la primera artista en tener un número 1 en el Hot 100 en cuatro décadas distintas. En 2020, el tema navideño encabezó las listas del Reino Unido por primera vez, pasando un récord de 69 semanas en el Top 40 antes de alcanzar el primer lugar.

Según The Economist, Mariah Carey ganó más de 60 millones de dólares en derechos de autor desde que se estrenó en 1994. “Siempre quise que la Navidad fuese perfecta, pero tenía una familia disfuncional que las estropeaba cada año”, contó la estrella en un documental. “Mi mamá intentaba hacer la Navidad divertida, pero no teníamos mucho dinero, así que a veces envolvía fruta o lo que fuese. Y entonces pensaba: ‘Cuando crezca, no voy a permitir que esto ocurra, cada año tendré una Navidad perfecta”, agregó.

“All I Want For Christmas Is You”, demanda por plagio

La artista reveló que tenía una conexión muy fuerte con esta importante fecha del año: “No tenía que ver con los regalos, sino con el optimismo y el espíritu que derrocha esta festividad. La necesidad de expresarme y hacer una canción que me hiciera sentirme feliz con la Navidad”.

En las últimas horas, una jueza se inclina a desestimar una demanda por derechos de autor presentada contra Mariah Carey por “All I Want For Christmas Is You”. “Si mirás ambas canciones, podes ver que alrededor del 50 por ciento de las palabras son iguales, casi en el mismo orden. Creo que es un reclamo bastante sólido”, dijo hace poco el abogado del demandante, Douglas M. Schmidt. Además, agregó que los intentos de resolver el caso con Carey, su co-compositor Walter Afanasieff y Sony terminaron sin resolución.

El equipo legal de Mariah Carey solicitó que se retirara la demanda, señalando que los reclamos no pasan la “prueba de similitud sustancial en la expresión protegible” del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, esencialmente argumentando que cualquier similitud entre las dos canciones es una coincidencia.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Mónica Ramírez Almadani, que está “inclinada” a desestimar el caso y afirmó que está “considerando seriamente” conceder una moción relacionada presentada por el equipo de Carey solicitando sanciones contra los demandantes por lo que supuestamente es un “presentación frívola”, publicó Rolling Stone.



El compositor y músico Andy Stone demandó por plagio a la cantante por su clásico y le pidió 20 millones de dólares. Fue la segunda denuncia consecutiva por parte del compositor, integrante del grupo Vince Vance & the Valiants, contra Carey por el mismo tema en un corto periodo de tiempo. En junio 2022, se presentó ante un tribunal de Luisiana, pero fue desestimada apenas cinco meses después. Al poco tiempo, el artista volvió a presentarse ante la Justicia.

Andy Stone reconoció que la canción “All I Want For Christmas Is You” es musicalmente diferente, pero que el título es igual. Además, Carey nunca le pidió permiso para usarlo y que obtuvo “beneficios inmerecidos”. Según destacó BBC, en los Estados Unidos existen 177 canciones registradas bajo dicho título.

El músico también destacó que la “estructura de la composición” y ciertas “estructuras lingüísticas únicas” son iguales en la de Carey y en la suya. Stone reconoció que él no inventó la frase central, la que le da título a la canción y no deberían haber usado la misma sin su consentimiento.

