La Bombonera fue elegida como el mejor estadio del mundo

Una alegría para el pueblo Xeneize. El estadio Alberto José Armando, mejor conocido como La Bombonera, fue elegido como la mejor cancha del mundo, según el ranking de Four Four Two, un prestigioso portal inglés.

Esta misma web de noticias, la cual se caracteriza por armar todo este tipo de listados, ubicó al estadio de La Ribera como el número uno de todo el ranking.

"Es una estructura arquitectónica maravillosa, un peregrinaje futbolero que todos los fanáticos del mundo deberían conocer al menos una vez en la vida", expresa el mismo canal de noticias.

Incluso, está por delante de otros estadios maravillosos, tales como el Monumental de River Plate, el Camp Nou del Barcelona, el Santiago Bernabéu del Real Madrid o el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund.

"Un caldero apasionante que incorporó el apodo de Bombonera. Es un templo del fútbol, donde Diego Maradona jugó en 1981 y organizó su partido despedida", caracterizó Four Four Two.

Por último, el mismo sitio cerró su ranking con una reflexión sobre el flamante estadio de Boca: "Un dicho popular de Argentina reza que 'La Bombonera no tiembla, late'. Es un estadio que vive y respira. El efecto que provocan los cantos, los aplausos y, sobre todo, el salto de la hinchada hace vibrar el suelo como un pequeño terremoto".

Los 10 mejores estadios del mundo según Four Four Two

1. La Bombonera de Boca.

2. Maracaná

3. Signal Iduna Park del Borussia Dortmund.

4. Ibrox del Rangers.

5. El Monumental de River.

6. Azteca

7. Camp Nou del Barcelona.

8. Tottenham Hotspur Stadium.

9. Wembley

10. Giuseppe Meazza

Fuente: 442