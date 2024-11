Lilia Lemoine acusó a Victoria Villarruel de planear “su propia campaña” y de “utilizar los recursos del Senado”

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine apuntó nuevamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y afirmó que el alejamiento que tiene con el presidente Javier Milei y con la gestión en general, es porque “planea su propia campaña y usa los recursos del Senado” en su calidad de titular de la Cámara alta del Congreso de la Nación.

Desde su cuenta personal de la red social X, Lemoine tomó como referencia la publicación de un usuario libertario que analizaba la relación tensa del jefe de Estado con la vicepresidenta y que señalaba que Milei “siempre alaba a su equipo pero ya casi nunca menciona a Victoria”. Al respecto, la legisladora apuntó: “Todos la bancamos porque era la compañera de Javier en campaña y esperábamos que siguiera siéndolo”.

En esta línea, disparó: “Pero ya no es así y para colmo planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso. Ya admitió que lo que más le gusta es la ‘alta política’, que es LA CASTA”, expresó. No es la primera vez que la legisladora cruza a Villarruel ni tampoco es novedad el distanciamiento que existe entre la vicepresidenta y el Presidente.

Semanas atrás, en declaraciones radiales, Lemoine recordó que “antes de ser candidata, se burlaba de Milei”. “Ella le dice ‘Jamoncito’ y hace su campaña. Se pelea con Karina (Milei, hermana de Javier Milei y secretaria general de la Presidencia) y sin ella no sería ni diputada. Entonces, ¿tenés al mejor presidente de la historia al lado tuyo y lo bardeás?”, había cuestionado.

En esa línea, Lemoine redobló la apuesta y zanjó aún más la disputa aseverando que “siempre se diferencia” de Milei “porque no grita, porque no usa motosierra, ni leones”. “Es una ‘chica decente’ que no se acostó con hombres casados que eran referentes de la derecha cuando era más joven. ¡No! Ella es una ‘señorita’”, sentenció la diputada nacional afín al mandatario.

