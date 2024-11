“La campaña electoral 2025 calienta motores”

En el radicalismo, a nivel nacional, sucedieron esta semana dos hechos que parecen relevantes para el futuro. En un caso, se ratificó en la Justicia que la conducción nacional de esa fuerza perdió las internas en la provincia de Buenos Aires. En otro, el presidente Javier Milei recibió a los cinco gobernadores radicales, que tienen por supuesto, diferentes realidades partidarias en Corrientes, Jujuy, Chaco, Mendoza y Santa Fe. En las dos últimas no hay reelección inmediata de gobernador y vice.

Por supuesto: impacta que recién en noviembre, a poco de cumplir el primero de sus cuatro años de mandato, Milei haya comenzado a convocar a los gobernadores de los distintos partidos políticos. Conversó primero con los justicialistas que aceptaron ir, luego con los electos por el Pro y faltaban los radicales. Un par de días antes difamó a la figura de Raúl Alfonsín. Los mandatario provinciales respondieron también públicamente y prefirieron pedir explicaciones por los fondos atrasados que obligatoriamente debe girar la Nación por las cajas provinciales, por el achique de la Hidrovía que perjudica al puerto de Santa Fe pero también a Chaco y Corrientes (incluso al Paraguay) y se enfocaron en lo que les ha pasado a lo largo de un año de obra pública cero, que ha implicado también casi cero mantenimiento. La comitiva de gobernadores radicales tuvo en Pullaro a la representación con más poder.

Respecto de lo sucedido en la provincia de Buenos Aires, el distrito argentino más poblado, debe decirse que la Justicia (tras una presentación de los derrotados) avaló la elección que ganó un intendente de Trenque Lauquen, un partido del noreste de bonaerense donde viven algo más de 50 mil personas.

Algo quiere decir que Miguel Fernández se haya impuesto a la lista que apoyaron el presidente del Comité Nacional y senador nacional, Martín Lousteau, lo mismo que el diputado nacional que lidera uno de los bloques radicales de la Cámara baja, y que sonó como presidenciable, Facundo Manes, cuyo hermano Pedro Gastón preside la Convención Nacional.

La victoria de Fernández puede explicarse tanto por su figura ligada al Foro de Intendentes Radicales como a lo poco que han podido ayudar Lousteau y Manes al senador nacional Maximiliano Abad, que ha dejado la conducción de la UCR bonaerense.

Tres jueves

Sobre el final del año, se mueven las fichas del incierto tablero de 2025, que tiene para los dirigentes políticos de Santa Fe (en especial para Pullaro) límites que pueden ir más allá del mapa de la bota.

Mientras tanto, en la Legislatura santafesina, quedan tres jueves para que termine el período ordinario de sesiones, con el tratamiento del primer presupuesto elaborado por esta gestión y de la ley tributaria, que busca cobrarles un impuesto propio (no nacional) a quienes blanqueen dinero.

Para esos dos mensajes del Ejecutivo Provincial el tiempo no es problema porque puede convocar a sesiones extraordinarias. En cambio, para una eventual ley que declare la necesidad de una reforma parcial de la Constitución, noviembre pone un límite, que el propio Pullaro ha marcado al sostener que es un tema "de los legisladores", no de su gestión. Es por supuesto partidario de modernizar la carta magna pero no parece dispuesto a sumar ese temario a extraordinarias. No está claro si lo hará ante el hipotético caso de que el Senado diera media sanción a una iniciativa de este tipo, que ya está en la Cámara donde el radicalismo tiene dos tercios.

Azul-celeste

Mientras, en Santa Fe, por primera vez la posición parece dispuesta a no permitir que el juego sea solo del oficialismo. La reunión de esta semana del ex candidato a gobernador del justicialismo Marcelo Lewandowski con la celeste Amalia Granata fue la oficialización de otros contactos anteriores de esas dos fuerzas en minoría en Diputados. ¿Algo más que un repaso de posiciones frente a temas que el gobierno impone? El tiempo lo dirá.

Por ahora, la reunión causó más asombro y acaso dudas puertas adentro del peronismo históricamente identificado con el color azul, y del sector celeste nacido de la lucha contra el aborto. En cualquier caso, para la oposición la siesta parece haber terminado.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.