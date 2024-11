Bitcoin, ya no solo para personas y grandes fondos: un rumor proyecta su precio a más de u$s100.000

Bitcoin alcanzó un nuevo hito histórico al tocar los u$s88.000 el lunes, producto de un vertiginoso ascenso atribuido en gran medida al resultado de las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos.

La industria cripto vive un clima de optimismo, con el impulso de una fuerte demanda de activos de riesgo. La victoria de Trump fue interpretada por muchos como una señal positiva para el futuro de las criptomonedas.

En paralelo, hay menor liquidez de Bitcoin. Un panorama en el que inciden los fondos cotizados (ETF) al contado, la minería, las posiciones que no se desarman hasta determinado precio y los exchanges que no tienen el activo.

Precio de Bitcoin: qué papel juega la escasez

El Bitcoin tiene como atributo una escasez que se acentúa con el paso del tiempo para ser deflacionario, tal cual indica su propio diseño. Pero esa falta de disponibilidad (o liquidez) se incrementó en los últimos días, al calor de varios factores que pueden volverlo aún más difícil de conseguir.

El analista de mercado Iván Bolé plantea que "el trading de ETF de Bitcoin tiende a una mayor inmovilización del activo, en tanto es un pase de manos. Dicho de otra manera, se retira más Bitcoin del mercado".

Bolé suma al escenario a quienes son holders sistemáticos, ahora con versiones del State Nation Holding. Y se refiere a los crecientes rumores acerca de la compra programada de Bitcoin por los bancos centrales de diferentes países, con propósitos de reserva, como ya acumulan oro u otros activos.

No se trataría de Estados Unidos ni de El Salvador, las versiones apuntan a naciones árabes. "Hay varios analistas hablando de sumas siderales que no me atrevo a sostener porque implican soñar con lo incierto", reconoce Bolé.

En su visión, lo problemático son los futuros, que aportan cierto ruido a la ecuación. "Si para comprar Bitcoin un ciudadano adquiere porciones de un ETF, lo que tiene es una participación en un fondo que a su vez con tu dinero compró o tiene Bitcoin inmovilizados", completa.

El análisis del experto advierte que si Bitcoin quedara estático en manos de fondos de inversión y naciones, "la revolución que presupone su uso libre y descentralizado estaría cuanto menos, demorada o domesticada".

Bitcoin: el rol de los Estados

Manuel Beaudroit, CEO de Belo, plantea su visión a iProUP: "No creo que Bitcoin pierda su filosofía. De hecho, siempre tuvo una narrativa que fue cambiando de acuerdo al momento histórico que iba transitando".

Beaudroit pide entender que la divisa surge inicialmente como una funcionalidad de dinero electrónico entre personas, pero el subyacente más importante es ser un activo escaso, que no sea fácilmente controlado por entidades centralizadas, condiciones que sigue cumpliendo.

"Los estados están buscando una alternativa al oro y Bitcoin cumple todas las características y más. Todo esto fue empujado por el surgimiento de los ETF", agrega.

El referente recuerda que "el año que viene vamos a ver la aprobación por parte del banco de Basilea, la posibilidad de que los bancos centrales tengan el 2% de sus reservas, lo cual acelera mucho más todo este proceso".

"Entrarán compradores más grandes, pero el BTC se irá popularizando cada vez más. El hecho de que instituciones grandes o países empiecen a creer va a hacer que mucha más gente sepa sobre el tema", resalta el CEO de Belo.

Para Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, esta creciente escasez ejerce presión en alza sobre el precio, ya que la demanda va a superar a la oferta.

Colombo admite que "hay muchos que piensan que fue concebido como una moneda descentralizada y accesible para todos y que la concentración de grandes cantidades en manos de instituciones y gobiernos puede limitar su circulación y uso cotidiano".

"Esto dependerá mucho de cómo vayan evolucionando los factores económicos y cómo lo harán aquellos que traerían los Bitcoin conforme evolucione el mercado", añade.

Precio de Bitcoin: a cuánto subirá antes de fin de año

No son pocos los analistas que consideran que Bitcoin puede alcanzar la marca psicológica de los u$s 100.000 antes de fin de año. Ese camino parece allanado luego de la victoria de Trump. Según Bolé, "luego de seis meses de lateralización, logró romper la resistencia, cambiar la estructura, generar nuevos máximos e incorporar volumen".

"Encima, todo esto ocurre en un mes alcista, con un candidato procripto elegido presidente en EEUU y un mercado tradicional que está por volcarse masivamente a ofrecer Bitcoin. Podríamos estar viviendo la antesala de los objetivos de precio que antaño parecían delirantes y hoy en día, posibles", asegura. Mirando el análisis técnico, sostiene que los nuevos objetivos están en torno a los u$s100.000-u$s117.000.

"El 6 de noviembre, un día después de las elecciones en EEUU, el volumen de compra aumentó un 80% respecto al día anterior, alcanzando el nivel más alto del último mes antes de volver a estabilizarse", comentan a iProUP desde Lemon.

La plataforma indica que en estos días, con el reciente aumento en el precio de Bitcoin, se registró más volumen de venta que de compra: "Esto puede implicar una toma de ganancias, producto de la fuerte subida del activo", agregan.

Un dato no menor es que más de la mitad de estos fondos se cambiaron a stablecoins, manteniéndose listos para volver a Bitcoin en caso de correcciones de precio.

* Para www.iproup.com