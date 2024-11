Tras casi dos años de la polémica separación, Alexis Mac Allister rompió el silencio y habló de Cami Mayan

Alexis Mac Allister cobró relevancia en los medios después de convertirse en un Campeón del Mundo, pero no solo por eso, sino que meses después de conseguir la Copa del Mundo se separó de su novia Cami Mayan, con la que había estado por cinco años.

La separación se tornó escandalosa luego de que la influencer empezara a contar situaciones que había vivido en la relación, luego de cortar el vínculo.

El otro lado de la separación

Alexis Mac Allister habló con Oliver Quiroz, movilero de “A la Tarde”, a dos años de su separación con Cami Mayan. Aseguró que luego de cortar el vínculo “no hubo más relación”.

“Ella tomó su camino y yo el mío. Está todo en la Justicia y estamos esperando”, agregó Mac Allister respecto de la demanda que la influencer le inició, donde le reclama una compensación económica por haberlo acompañado para que se desarrolle como futbolista dejando su carrera de lado.

Además, dejó ver que la última conversación que tuvieron no salió como él esperaba, ya que la tiktoker eligió avanzar por la vía legal. “En su momento hablamos lo que teníamos que hablar y esto fue una decisión de ella, pero está en su derecho”, aclaró.

El periodista le consultó por los dichos de la influencer, quien hoy trabaja en el programa “Patria y familia” de Luzu, sobre que sus cosas no le habían sido devueltas del todo y la insinuación de infidelidades por parte de Alexis, y el jugador señaló que “ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer públicas cosas que sintió o creyó que pasaron”. “Yo sé cómo fueron las cosas y por ese lado estoy tranquilo”, aseguró.

La ola de separaciones en la Selección

Luego de dos años de la separación más escandalosa de Alexis Mac Allister y Cami Mayan, Enzo Fernández y Valentina Cervantes se adueñaron del foco mediático debido a su sorpresiva separación.

Después de una relación de seis años y dos hijos, el futbolista de 23 años decidió cortar la relación con su pareja, según rumores, para vivir su “vida de soltero”. Valentina, madre de sus hijos, habló con LAM y aseguró que se encuentra bien pero que “no veía venir nada de esto”, y agregó que “lo acepté porque lo quiero”.

Además, la joven aseguró que “no hubo terceros o por lo menos yo no lo supe”. Y dejó en claro que, pese al fin del vínculo, el cariño y respeto mutuo permanece.

Alexis fue consultado por “A la tarde” respecto a la separación de Enzo y dijo que él no lo sabía antes de que ocurriera, pero agregó que “son cosas muy personales y no me voy a meter, pero espero que sea lo mejor para los dos”.

La familia ante todo

Luego de no querer expresarse sobre la separación de su compañero de equipo, Alexis aseguró que con Ailén Cova, están “muy bien, contentos y armando nuestra vida en Inglaterra”.

Aunque los comienzos de su relación con su actual pareja fueron muy turbulentos, Alexis Mac Allister y Ailén Cova lograron consolidar su amor, especialmente porque antes de mirarse con ojos románticos fueron mejores amigos por más de 10 años.

Fuente: caras.perfil.com