Fin de Impuesto PAIS en gastos con tarjeta: qué chances tiene Caputo de avanzar y no quedarse sin reservas

El equipo económico del Gobierno optó por incluir a la compra de productos y servicios en el exterior a través de tarjetas, conocido como "dólar tarjeta", en la eliminación del impuesto PAIS que aplicará a fin de año y no será reemplazado por otro tributo ni se aplicará ningún recargo adicional para compensarlo, según trascendió en las últimas horas.

El "dólar tarjeta" es el más alto de todos porque está compuesto por el tipo de cambio oficial minorista más 30% de impuesto PAIS y otro 30% de anticipo de impuesto a las Ganancias. Así, hoy se encuentra por encima de $1600. Tras la quita del impuesto PAIS, a valores de hoy, quedaría en poco más de $1300, aún por encima del dólar blue y MEP, que cotizan alrededor de $1130.

A pesar de que el "dólar tarjeta" hoy es menos utilizado porque es mucho más costoso que los dólares alternativos, la menor diferencia que tendrán desde enero genera inquietud en el mercado por un posible repunte de la demanda de este tipo de cambio durante las vacaciones de verano, lo que impactaría de manera negativa sobre las reservas del Banco Central.

Especialmente, en un contexto en el que las reservas netas, si bien mejoraron notablemente desde el cambio de Gobierno, aún siguen negativas. Además, por la calma cambiaria y apreciación del peso, los consumos con tarjeta en el exterior han estado creciendo, aunque siguen lejos del pico que marcaron en 2018, cuando no había cepo y el poder adquisitivo de la población era mayor.

Fin del Impuesto PAIS: ¿es riesgoso para las reservas del BCRA bajar el precio del dólar tarjeta?

"Creo que acá el tema no es tanto las reservas del Banco Central, porque no tiene. La cuestión es más si el flujo del comercio exterior, en el segmento de bienes, que es el que da el superávit, alcanza para financiar todo lo que haga falta de divisas, incluyendo los consumos por los viajes al exterior", afirma Camilo Tiscornia, director de C&T, en diálogo con iProfesional.

El economista estima que, en base a una reciente presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, la entidad confía en que en los próximos meses tendrá más divisas gracias a las compras que realizará en el mercado oficial de cambios, producto de las liquidaciones de préstamos en dólares, impulsadas por el blanqueo, además del ingreso de la cosecha del trigo.

"La medida es positiva. Mientras el dólar MEP siga en estos valores, abajo de $1300, no tendría que haber problema porque hoy el dólar tarjeta seguiría siendo más caro. Aunque no lo fuera y la gente pagara con tarjeta, esa demanda se canaliza en el mercado oficial. Hoy el BCRA está comprando. Eventualmente, comprará menos. Es un tema de precios y los precios se tienen que resolver en el mercado, no con impuestos y recargos", afirma ante este medio Gabriel Caamaño, director de Outlier.

El equipo de research de Portfolio Personal Inversiones también estima que probablemente los consumidores abonarán con dólares propios debido a que será más conveniente el MEP que el "tarjeta", pero advierte que en ese caso podría haber mayores presiones sobre la brecha cambiaria debido a la mayor demanda de divisas en los mercados alternativos.

"Parece que el Gobierno proyecta que el dólar financiero estará por debajo del dólar tarjeta. Teniendo en cuenta la diferencia que seguiría habiendo, pueden quitar el impuesto PAIS sin afectar sobremanera a las reservas porque sigue siendo conveniente comprar dólares paralelos. Creo que la apuesta del Gobierno va en ese sentido. No es arbitrario o casualidad que saquen ese 30%", agrega Salvador Vitelli, de Romano Group, en diálogo con iProfesional.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler afirma que, obviamente, la quita del impuesto PAIS generará mayores presiones sobre las reservas debido a la menor diferencia de los tipos de cambio. Aún así, considera que se trata de una medida positiva porque, así sea de a poco, se empiezan a quitar trabas, con miras hacia la normalización del mercado cambiario.

"No se puede seguir distorsionando, metiendo impuestos y demás. Creo que ahora, con la brecha calmada y la inflación desacelerando, es un buen momento para aprovechar el vencimiento del impuesto PAIS y dar un paso más hacia la normalización cambiaria e ir viendo cómo actúa el mercado, cuál es la demanda y demás", sostiene Buteler.

De todas maneras, de acuerdo con el especialista, habrá más demanda de dólar tarjeta. Aún con ese tipo de cambio por encima del precio del dólar MEP, asegura, aumentarán los consumos en dólares a través de ese método de pago porque una cotización de poco más de $1300 continúa siendo muy accesible para muchas personas que viajan al exterior.

"En cuanto al riesgo, la realidad es que todo es riesgoso con este nivel de reservas netas negativas. Pero tampoco se puede seguir manteniendo esta inconsistencia de por vida, porque parte de las razones de tener reservas netas negativas es precisamente este tipo de inconsistencias. Entonces, hasta que no decidan normalizarlo, de a poco, tal vez, las reservas van a seguir siendo negativas", advierte Buteler.

* Para www.iprofesional.com