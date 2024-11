Así es el corte de tendencia 2025 que más te favorece si sos +50

Con el paso de los años, muchas mujeres se enfrentan al desafío de encontrar un look que refleje su esencia sin perder frescura. El cabello, sin duda, juega un papel clave en este equilibrio. En Argentina, un poco replicando la tendencia de Europa, cada vez más mujeres maduras, activas y con una vida social dinámica, buscan un estilo que las haga sentir jóvenes, modernas y seguras de sí mismas.

Si bien no existe un corte de pelo universal que haya que llevar a partir de los 50 años, hay uno en particular que está ganando terreno entre ellas: un look versátil que rejuvenece, moderniza y es fácil de mantener, el bob texturizado.

El corte más pedido por las mujeres +50

Sandra Argüello, estilista y creadora de Sandra Argüello Salón, reconoce que a veces un corte de pelo tiene la capacidad de hacer “magia” y quitarnos algunos años de encima, sin necesidad de tener que pasar por un quirófano.

En ese sentido cuenta que el corte de cabello que está causando furor entre las mujeres mayores de 50 años es el bob texturizado. Este estilo ganó popularidad porque ofrece una apariencia fresca, sin sacrificar la sofisticación.

Se trata de un corte que se adapta a distintos tipos de rostros y que, gracias a su versatilidad, puede ser personalizado según las necesidades de cada persona. “Ya sea con flequillo, asimétrico, lacio o con ondas, el bob texturizado es perfecto para quienes buscan un cambio sutil pero efectivo”, reconoce la especialista.



Sobre el secreto del éxito de este corte, la estilista dice que es la textura. “Un cabello bien texturizado da volumen y movimiento ayuda a suavizar las líneas del rostro, haciéndolo lucir más juvenil. Además, es un estilo fácil de mantener, ideal para mujeres que prefieren no pasar demasiado tiempo peinándose cada día”, cuenta.

Por qué rejuvenece

El bob texturizado tiene varias características que lo hacen rejuvenecedor. En primer lugar, su longitud generalmente llega hasta la mandíbula o los hombros, lo que crea una apariencia equilibrada y ligera. A diferencia de los cortes demasiado cortos que pueden endurecer las facciones, este estilo mantiene la feminidad y la suavidad.

Otra de las claves es el movimiento que se consigue, precisamente con la textura. Al cortar en capas sutiles se logra una sensación de mayor vitalidad. El cabello se ve más dinámico y lleno de vida, lo que ayuda a proyectar una imagen más joven.

Además es un corte que puede disimular ciertos signos del envejecimiento, como la pérdida de volumen o el debilitamiento del cabello.



Cómo moderniza este corte

El bob texturizado no solo rejuvenece, sino que también aporta un toque de modernidad. Hoy en día, la moda del cabello va de la mano de la naturalidad, y este estilo permite que el pelo se vea elegante sin necesidad de estar perfectamente peinado.

“El acabado ligeramente despeinado que caracteriza a este corte es perfecto para lograr un look casual y actual”, explica Sandra.

También se puede adaptar fácilmente a las últimas tendencias en coloración. Muchas mujeres maduras optan por técnicas como el balayage, que aporta luminosidad y brillo sin ser demasiado radical. Los reflejos suaves en tonos miel o ceniza pueden darle al bob texturizado un aire sofisticado y moderno, sin necesidad de comprometer la naturalidad.

Un corte ideal para todas las temporadas

Una de las grandes ventajas del bob texturizado, agrega Sandra Argüello, es que es un corte que se adapta a todas las estaciones del año. En verano, su frescura y ligereza lo convierten en el aliado perfecto para enfrentar el calor sin perder el estilo. En invierno se puede complementar con accesorios como gorros o pañuelos sin que pierda su forma o volumen.



A eso se suma que es un corte que admite diferentes peinados, según la ocasión. Para un evento formal, unas ondas suaves y elegantes le darán un toque chic, mientras que para el día a día, un acabado más casual y desestructurado es la elección ideal. “Esto lo convierte en un look extremadamente versátil, que se ajusta a la rutina y estilo de vida de cada mujer”, detalla la estilista.

Cómo mantener este corte siempre impecable

Aunque es un corte de bajo mantenimiento, Sandra aclara que hay algunos consejos que ayudarán a lucir el bob texturizado siempre impecable.

Usar productos que den cuerpo y textura al cabello. Los sprays texturizantes o los mousse voluminizadores son aliados perfectos para lograr ese efecto despeinado tan característico.

Visitar al estilista cada 2 o 3 meses para mantener las capas bien definidas y evitar que el corte pierda su forma.

Proteger el cabello del calor de las planchas o secadores, utilizando siempre un protector térmico para evitar el daño.

Siguiendo estos simples consejos podrás mantener tu estilo siempre impecable y lleno de movimiento, aprovechando al máximo la textura y volumen que este corte ofrece. Además, al cuidar el cabello de posibles daños y dedicarle sólo un par de visitas al estilista, lograrás que el bob conserve su esencia y te permita lucir una imagen actual.

Fuente; Para Ti