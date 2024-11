La Bomba Tucumana se atragantó con un tenedor y debió ser operada de urgencia

La cantante de música tropical Gladys "La Bomba Tucumana" sufrió un terrible accidente durante las grabaciones del Cantando 2024 y debió ser intervenida de urgencia.

Según detalló Ángel de Brito y Fefe Bogiorno en LAM la jurado del VAR del reality se atragantó con el diente de un tenedor de plástico mientras estaba comiendo durante un break de las grabaciones. Tras el insólito hecho, debió ser trasladada de urgencia al Sanatorio Güemes.

"Tuve un accidente y hago esta historia para contarles, porque la verdad la pasé re mal y me asusté un montón. Y es para recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico, sobre todo con los tenedores”, dijo la artista en redes.

"Estaba en el canal, grabando y pinché, parece un tomatito cherry, de una ensalada. Se ve que, sin darme cuenta, me comí, me tragué un pedazo de un tenedor que es super filoso y puntiagudo. Tengan cuidado cuando utilicen esas cosas que son, ahora me di cuenta, que son muy peligrosas", agregó.

“Yo sentí que se me quedó acá, intenté hacer de todo para ayudarme a mí misma, porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes, que me ayudó un montón. Mi hijo estaba en el piso y la gente de la producción, todos se preocuparon y me fui al Güemes, donde me esperaban, prácticamente por donde pasan las ambulancias, para, me hicieron una tomografía, para ver si se veía a dónde, porque a mí me molestaba un montón, me dolía”, detalló.

“Y después me llevaron para hacer una endoscopía y la verdad que quise hacérmela sin anestesia, que me la iba a bancar así, pero no lo toleré y no quería dormirme, no quería. Tengan cuidado amigos, los quiero mucho y estoy bien, gracias a Dios”, finalizó.

Fuente: Pronto