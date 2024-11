Fin del financiamiento a la política: No me imagino a ningún político trabajando

El gobierno de Milei está absolutamente decidido a terminar con las inútiles PASO y con el financiamiento a la política, una medida esperada por todos aquellos que sabemos lo que es trabajar en serio y detestamos a los políticos "ñoquis" que viven de la nuestra y nunca supieron lo que es hacer frente a las obligaciones que demanda tener un comercio, una empresa, una Pyme o una simple almacén de barrio. Estos políticos que hoy nos gobiernan, que salvo el presidente Milei y un puñado de quienes lo asesoran, no saben lo que es pagar una factura de luz ni el 931 de la ex AFIP, mucho menos los sueldos de un empleado ni los impresionantes impuestos que día a día debemos abonar los que decidimos ganarnos la vida en forma honrada y no vivir del Estado, que no es otra cosa que vivir de la plata de la gente honesta que con sus impuestos les paga el sueldo a estas sanguijuelas, que paradójicamente son elegidos por nosotros, simplemente por que no hay otra, por que no nos queda alternativa. En realidad por que no teníamos alternativa, por que hace un año la tuvimos y elegimos bien, lo ungimos a Javier Milei como presidente de todos los Argentinos y el hombre está cumpliendo, esta transformando para bien y para siempre esta querida nación que durante muchísimos años estuvo manejada por los populistas ladrones que se cansaron de robar para ellos sin importarle lo más mínimo el pueblo.

Aquí no se salva nadie, desde Perón a esta parte y hasta el 10 de diciembre de 2023, todos se dedicaron a robarnos, unos más y otros menos, pero todos nos "afanaron" en forma impune. Quienes no nos robaron con el descaro que lo hizo el general o sus discípulos (con el kirchnerismo a la cabeza), lo hicieron con sus nefastas ideas, pero al fin y al cabo también fue robo.

A fuerza de ser sincero solo puedo rescatar a Arturo Frondizi, un presidente distinto, diferente, con ideas nuevas y dispuesto a cambiar el país, solo que los ladrones de siempre, los sinvergüenzas delincuentes convencieron a los inútiles milicos para voltearlo y permitirles seguir robando, como siempre lo hicieron.

El financiamiento a la política es lisa y llanamente darle de comer a estos ladrones que nos gobiernan, emitirle un cheque en blanco para que puedan poner a sus secuaces y que estos roben para ellos. Hay que terminar con este financiamiento impúdico, no hay que darles un centavo. Es mentira que sin financiamiento peligra la democracia, eso es una falacia digna de estos ladrones de guantes blancos que nos llevaron a un lugar insospechado que ni en la peor de las pesadillas nuestros héroes fundadores se imaginaron.

Milei vino para cambiar todo, para dignificarnos y permitirnos soñar con un país posible, con el que nos merecemos y esta "manga" de ladrones que desde hace tantos años nos vienen gobernando no nos permiten disfrutarlo. La Argentina de Milei es otra, diferente a todo lo conocido hasta ahora, es nuestra obligación defenderlo y poder seguir soñando con que nuestros hijos, que fueron expulsados por estos delincuentes, regresen y así seamos nuevamente grandes de verdad.