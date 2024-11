Maqueda adelantó que la causa de Cristina Kirchner no es prioridad para la Corte Suprema

Cristina Kirchner fue condenada a seis años, más la prohibición para ejercer cargos públicos, por la Causa Vialidad. Desde el lado de la exmandataria, afirmaron que irán a la Corte Suprema a tratar el caso, aunque ahora el juez del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda, les aclaró que no es prioritario y que «llevará mucho tiempo» que traten el caso.

El magistrado explicó sobre la elección de causas que «no se fijan prioridades de ese tipo privilegiando a una persona, o a la causa que tiene una persona; o de lo contrario, no tratándola por una persona y dejándola de lado. Generalmente tiene que ver con la complejidad de las causas el momento que se elige para que las causas puedan salir. Y además el trámite: si está trabado o no», indicó.

«Ahora, los apoderados legales de Cristina Kirchner tendrán la oportunidad de presentarse ante la misma cámara con un recurso extraordinario. Y su mismo nombre lo dice: el recurso extraordinario no es un recurso simple, ni tampoco es parte del sistema recursivo normal. Un recurso extraordinario tiene que demostrar que hay causa federal que, en el lenguaje simple, sería donde hay un tema constitucional por el cual agraviarse, y sobre el cual la Corte se tiene que dedicar a ver ese tema», detalló en una entrevista con el medio cordobés La Voz.

Seguido a esto, Juan Carlos Maqueda aseguró que «si eso sucede, la Cámara que se expidió, que es la que tiene el expediente en este momento y que es la que acaba de pronunciarse, decidirá si abre el recurso extraordinario. Y si esto va a la Corte». En el caso de Cristina Kirchner, eso todavía no ocurrió y, por lo que ha sido la Causa Vialidad, no parece que vaya a ser de las más importantes para el máximo tribunal.

Además, el juez de la Corte Suprema reveló que reciben «entre 10.000 y 20.000 demandas al año», cuando en realidad «debería ser excepcional». Seguido a esto, cuestionó que «hoy todo abogado que empieza una causa puede hablar con su cliente y decirle: ‘Esto lo llevamos hasta la Corte’. No es el caso típico en todas las cortes y de todos los tribunales»,

Por último, Maqueda se refirió a su «jubilación anticipada» que anunció el Gobierno nacional: «Me enteré por los medios. Estaba trabajando, fue en marzo de este año. Lo que pasa es que no es habitual, porque generalmente en la Corte no se ha notificado a nadie que cuando cumpla 75 años se tiene que ir. Eso fue lo que llamó la atención. Faltaban nueve, diez meses para que me jubilara y no tenía decisión«, aseguró.

