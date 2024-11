Jannik Sinner cerró de la mejor manera la temporada 2024 luego de imponerse en el ATP finals

En la jornada del domingo 17 de noviembre, Jannik Sinner, actual número uno del mundo superó en dos sets al norteamericano Taylor Fritz con parciales 6-4 y 6-3 para quedarse con el título del ATP Finals en donde nos cedió ningún set a lo largo del partido.

Sinner cerró de la mejor manera la temporada 2024

El italiano sin lugar a dudas marcó las diferencias este año y en este certamen no hubo excepción a esa regla debido su nivel tenístico que le permitió marcar las diferencias ante los rivales que enfrentó.

En la gran definición se pudo apreciar un correcto juego de Fritz pero que no estuvo a la altura, ya que no puedo detener las intenciones del europeo, quien finalmente festeja luego de no haber conseguido el certamen el año anterior.

Se debe recordar que este es el octavo título que cosechó Sinner en la temporada. Además concluirá el 2024 con una ventaja de más de 4000 sobre Alexander Zverev, tenista que está en la posición dos del ranking de la ATP.

Sin duda, sus celebraciones en el Abierto de Australia, el US Open, los Masters 1000 de Miami, Cincinnati y Shanghái y los ATP 500 de Rotterdam y Halle fueron relevantes para el cierre con broche de oro.

Fuente: 442