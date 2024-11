FIFA interviene para brindar una opción en el calendario para la Finalissima entre Argentina y España

Lionel Scaloni, respecto a la Copa de Campeones UEFA – Conmebol, más conocida como Finalissima, fue demasiado sincero en la conferencia de prensa que brindó en la previa del partido que la Selección Argentina afrontó ante Perú por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

”No tengo ninguna noticia del partido ese. No está fácil para el año que viene porque España juega clasificación del Mundial. Pero no sé si buscarán una fecha con todo el calendario raro que hay no la veo. Ya veremos”, comentó el entrenador campeón del mundo, que de esta manera puso en duda que el duelo con España se dispute en 2025.

No obstante, la viabilidad para el compromiso que por el acuerdo entre UEFA y Conmebol se debe concretar entre el Campeón de la Euro y el Campeón de la Copa América la dará la FIFA el próximo viernes 13 de diciembre , en el sorteo con el que confeccionará los grupos del certamen clasificatorio de Europa para el Mundial 2026.

La entidad anunció recientemente que dicho evento se realizará en su sede de la ciudad de Zúrich, Suiza, desde las 12 horas CET (8 de la mañana en Argentina). En concreto, lo que le interesa a Argentina es el calendario que le podría tocar a España. En las Eliminatorias de la UEFA habrá zonas de 4 y 5 integrantes. Y para hacerla fácil, la Roja solo tendrá dos fechas libres en 2025 si integra un grupo de 4 selecciones . De lo contrario, en 2025 realmente no tendrá ningún momento disponible en su calendario y ahí sí quedan desterradas todo tipo de especulaciones para la Finalissima.

Ahora, si España llega a caer en una zona de cuatro, empiezan las cuentas. Porque para los combinados europeos que tengan solo tres rivales en la fase de grupos la competencia empezará entre el 4 y 6 de septiembre. Es decir, las fechas del 21 al 25 de marzo y las del 6 al 10 de junio estarán libres. No obstante, España tiene reservado el mes de marzo para los Cuartos de Final de la Nations League, por lo que solo quedaría sin rivales en junio si no clasifica al Final Four (semifinal y final).

España estaría libre en junio del 2025

España podría estar libre en junio del 2025 si el sorteo de las Eliminatorias UEFA la ubica en un grupo de 4 integrantes y si es eliminada en los Cuartos de Final de la Nations League. Sin embargo, ese mismo mes del 2025, la Selección Argentina tiene sus partidos contra Chile y Colombia por las jornadas 15 y 16 de las Eliminatorias Conmebol.

Por eso, las autoridades de las entidades implicadas tendrían una opción para el 2025, que se vislumbra como la única solución para que se dispute la Finalissima: que la UEFA (en caso de que los de Luis de la Fuente cuenten con dos fechas libres) ubique a las dos primeras jornadas de España por las Eliminatorias en junio y lo deje libre en octubre o noviembre . Para ese momento, Argentina también podría porque termina su participación en el torneo clasificatorio para el Mundial en septiembre .

En 2026 sería aún más difícil que se juegue la Finalissima

En 2026 hay una fecha en la que se podría jugar la Finalissima, siempre que España no deba participar de los Play Off de las Eliminatorias UEFA. Sería en marzo. Para ese entonces, ambos combinados podrían estar disponibles. De igual modo, a España no le convence del todo jugar una Final a tan solo tres meses de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, UEFA espera al sorteo de la FIFA de las Eliminatorias para ver si se puede intentar que se lleve a cabo en 2025.

Fuente: bolavip