La Libertad Avanza fue reconocido como partido nacional y tiene seis meses para convocar a elecciones

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, fue reconocido como agrupación nacional. La decisión tiene un impacto político: le permitirá poder presentarse a elecciones sin depender de otros partidos o de alianzas, como tuvo que hacer en los comicios presidenciales del año pasado. Eso le permitirá tener margen de negociación con sus aliados, principalmente el PRO de Mauricio Macri.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la jueza electoral nacional, María Servini, le otorgó a LLA la personería jurídico-política para actuar como partido de orden nacional. También aprobó sus símbolos partidos (un león, una peluca y una serpiente cascabel en espiral) y le hizo saber que tiene seis meses para convocar a elecciones internas para elegir a sus autoridades.

Karina Milei, hermana del presidente, Secretaria General de la Presidencia y quien está al frente del armado nacional del partido, es la titular Junta Promotora de LLA. Se trata de una suerte de autoridades provisionales hasta que se hagan las elecciones que dispuso Servini. Todo indica que Karina Milei será oficialmente la presidenta del partido nacional.

A fines de septiembre, los apoderados de LLA, Eduardo Menem y Santiago Viola, se presentaron en la justicia y pidieron el reconocimiento nacional del partido. Presentaron toda la documentación que la ley establece y la aprobación ya obtenida como agrupación en seis provincias: Buenos Aires, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Además lo tiene en trámite en otros distritos.

La justicia hizo a fines de octubre una audiencia en la justicia electoral para que otros partidos puedan plantear objeciones: no se presentó ninguno. Con eso el fiscal electoral nacional, Ramiro González, dictaminó a favor de que LLA sea partido, lo que ahora aprobó Servini.

Para eso la jueza sostuvo que “se han cumplimentado los recaudos establecidos” en la ley orgánica de los partidos políticos. Y “respecto del nombre, logos y símbolos adoptados por la agrupación de autos, no han sido formuladas oposiciones al respecto”. Los símbolos que LLA pidió y podrá usar en sus boletas son un león, una peluca (uno de los apodos de Milei por su pelo) y una serpiente cascabel en espiral. Se trata de un símbolo del liberalismo de los Estados Unidos que seguidores de Milei mostraron en diferentes actos.

“Corresponde señalar que de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Nación respecto de la denominación, como así también de la simbología referida, no han sido objeto de cuestionamiento alguno por parte de ninguna entidad o terceros interesados por lo que habiéndose cumplido con la debida publicidad de todos los actos pertinentes que prevé la normativa electoral vigente corresponde su registración”, sostuvo la magistrada.

La calidad de partido nacional le permite a la agrupación de Milei poder presentarse en elecciones nacionales solo, sin depender de otros partidos. Eso no pudo hacer en los comicios del año pasado en los que por no se partido nacional debió ir con uno que sí lo era. Por ese motivo tuvo que ceder lugares en las listas. Pero no obsta que no pueda ir en alianzas. El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical son partidos nacionales y hace ya varias elecciones que van en alianzas electorales.

Pero ahora LLA tendrá otro volumen político para discutir el armado de las listas y de sus alianzas para las elecciones legislativas del año que viene. Sobre todo con quien hoy es su principal aliado, sobre todo en el Congreso de la Nación: el PRO.

En su resolución, la jueza Servini también dispuso que La Libertad Avanza tiene un plazo de seis meses para llamar a elecciones internas y elegir a sus autoridades. Hoy la presidente provisional es Karina Milei. El vicepresidente es Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación y de LLA en La Rioja, su provincia. El resto de la Junta la integran Gabriel Bornoroni, Romina Andrea Diez Villagra, Lilia Lemoine, César Treffinger, María Del Pilar Ramírez, Roxana Natalia Cozzo, Agustín Pedro Coto y Alberto “Bertie” Banegas Lynch. Todos deberán revalidar el cargo en las elecciones internas.

En su dictamen, el fiscal González le hizo dos observaciones al partido. Una es a que la carta orgánica de la LLA permite la reelección de sus autoridades. González señaló que “deberá observar en su funcionamiento, el principio de alternancia, periodicidad y participación en el ejercicio de cargos partidarios”. Y el segundo respecto a que los partidos a futuro se sumen a LLA nacional tengan representación en su asamblea nacional. “Aparece necesario señalar que debe garantizarse la designación de los representantes de aquellos distritos en igual de condiciones, a fin de preservar su genuina participación en ese Cuerpo deliberativo”, sostuvo.

Sobre esos puntos, la jueza Servini resolvió en su fallo poner “en conocimiento a los Sres. apoderados de tales circunstancias a los fines de su consideración por parte de los organismos partidarios competentes”.

