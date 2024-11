El súper peso de Caputo, ¿podrá mantener a raya al dólar frente a los retos políticos y financieros de 2025?

La economía argentina ha sorprendido con resultados mejores de lo anticipado durante el primer año de la administración de Javier Milei. Según analistas del mercado, los temores iniciales sobre un posible descontrol de la inflación y una pérdida de apoyo popular debido a los ajustes fiscales no se materializaron. Este escenario está comenzando a reflejarse en una mejora de los salarios reales del sector privado y en un incremento en los niveles de actividad económica.

Entre los factores clave detrás de esta recuperación se encuentra la estrategia de estabilización monetaria del gobierno, que ha fijado un ritmo de devaluación mensual del 2% como herramienta para anclar expectativas inflacionarias. Este mecanismo, aunque inicialmente sirvió como un freno a la inflación, está comenzando a estabilizarse como un punto de partida para futuras medidas, lo que podría incluir una reducción gradual en el ritmo devaluatorio si las condiciones lo permiten. De cumplirse esta tendencia, el gobierno se acerca a una posible eliminación del cepo cambiario, consolidando la confianza del mercado en el programa económico.

No obstante, los expertos advierten que los desafíos para 2025 no son menores. Uno de los principales interrogantes es el origen de las divisas necesarias para afrontar vencimientos de deuda externa que ascienden a 20.000 millones de dólares. A pesar de que iniciativas como el blanqueo de capitales han mejorado las perspectivas de la balanza de pagos, el financiamiento externo y las condiciones de los mercados emergentes seguirán siendo factores críticos.

En el frente político, las elecciones de medio término serán un punto de inflexión. La incertidumbre electoral, sumada a la permanencia de figuras como Cristina Kirchner con alta popularidad en regiones clave, podría condicionar las expectativas del mercado. Además, la dinámica del empleo, particularmente en sectores vulnerables como el Conurbano bonaerense, plantea dudas sobre si el crecimiento económico será inclusivo y sostenible en el corto plazo.

Pese a estos desafíos, las perspectivas generales son alentadoras. La consolidación del rebote económico, junto con un manejo fiscal y monetario considerado eficaz, ha reducido significativamente los riesgos que preocupaban al inicio del mandato de Milei. Los analistas coinciden en que, aunque las incógnitas no han desaparecido, Argentina se encuentra en una posición mucho más favorable para encarar el futuro. El año 2025 será decisivo, tanto por el impacto de las elecciones como por la capacidad del gobierno para sostener la estabilidad económica en un contexto global complejo.

Mejor de lo esperado

Según la consultora económica 1816, en 2024 los principales riesgos eran que se descontrolara la nominalidad si se buscaba "dolarizar sin dólares" y que menguara el apoyo popular al Gobierno en los primeros meses dada la magnitud del ajuste fiscal necesario para ordenar las cuentas fiscales. Ninguno de esos riesgos se materializó.

Al respecto, señalaron que para el año que viene las principales incógnitas eran de dónde saldrían las divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda pública en moneda extranjera (u$s 20.000 millones a pagar entre Tesoro, BCRA y provincias) y los resultados de la elección de medio término.

En ese sentido, resaltaron que el blanqueo mejoró muchísimo las perspectivas de la balanza de pagos por el potencial para el crédito en dólares al sector privado (que genera liquidación de divisas en el spot dado el marco normativo actual).

"Entonces, pareciera ser que de todos los riesgos idiosincráticos que nos podían quitar el sueño durante el primer semestre, el único que queda por delante (además del clima, que, moderado por las lluvias recientes, nunca deja de ser relevante) es el electoral", explicaron.

En ese frente observaron que quizás lo más relevante a tener en mente es que CFK, el "cuco" del mercado, conserva una alta imagen en PBА, donde Kicillof obtuvo el 45% de los votos hace apenas 1 año. Para las PASO 2025 faltan todavía 9 meses, pero ya en mayo el foco de los inversores va a ser 100% político, dado que ese mes vence el plazo para la presentación de alianzas y candidaturas (mostramos a la izquierda el cronograma oficial, divulgado ayer por el Gobierno).

¿Bajará el Crawling peg?

Para la sociedad de bolsa Grupo IEB, una de las anclas fundamentales del programa económico ha sido la fijación de un ritmo devaluatorio del tipo de cambio oficial del 2% mensual, buscando anclar las expectativas inflacionarias con mayor certeza con respecto a la trayectoria del tipo de cambio.

Lentamente, indicaron que la inflación comienza a converger a dicho crawling peg del 2%, pasando de funcionar como ancla a la baja para las expectativas inflacionarias a funcionar como un piso, con el gobierno llamando a esa devaluación "inflación inducida".

"Si al último dato le quitamos el impacto del crawling peg, restándole además el impacto de la inflación internacional, la inflación "monetaria" (en palabras del Presidente) vendría viajando al 0,2% mensual. Dada la prioridad que el gobierno asigna a la baja de la inflación, el propio Presidente aseguró en su cuenta de X que, en caso de continuar esta convergencia de la inflación al crawling peg por dos meses más, se tomará la decisión de disminuir el ritmo devaluatorio al 1% mensual", estimaron.

Para los expertos, esta convergencia entre la inflación y el crawling peg había sido planteada como una condición necesaria para la salida del cepo, además de la eliminación del déficit fiscal (cumplido con creces y sin dudas con respecto a este punto) y el excedente monetario, dándose esta situación cuando la base monetaria converja a la base monetaria amplia (difícilmente asequible en el corto plazo).

"Además de que, en palabras del Ministro de Economía, "el tiempo juega a favor" de la salida del cepo, el cumplimiento de esta condición implica un fuerte acercamiento al fin de los controles de capitales. Mirando hacia atrás, hoy la economía se encuentra en una condición mucho más favorable para encarar la salida del cepo pero, aun así, el gobierno buscará asegurarse una salida lo menos traumática posible mediante la continuación de la desinflación, la recomposición de la demanda de dinero, y una mejora en el stock de reservas del BCRA", concluyeron.

Rebote económico consolidado

Para los expertos de 1816, los indicadores de alta frecuencia sugieren que la actividad económica consolidó su rebote en octubre (algo claramente positivo para las perspectivas electorales de Milei en 2025) y se mostraron optimistas sobre el devenir de los salarios reales del sector privado en la medida que se siga apreciando el tipo de cambio real.

"Lo que no deja de ser una incógnita es la dinámica del mercado laboral en los próximos meses (en el Conurbano sobre todo), dado que no es claro que energía y servicios puedan compensar si algunos sectores industriales (poco competitivos al tipo de cambio actual), el turismo y el sector público destruyen empleo (como mostramos abajo, la construcción, fuente de creación de empleo en otros períodos, no termina de recuperarse)", detallaron.

Además, indicaron que también es importante para Argentina que no se profundice demasiado el sell-off de mercados emergentes (que hasta ahora no afectó en absoluto a los activos y moneda local), porque el programa económico se basa entre otras cosas en una marcada apreciación del TCR que puede generar inquietud si, por ejemplo, el BRL y la soja extienden la debilidad de los últimos tiempos.

"Dicho todo esto, insistimos: todo luce mucho mejor hoy que en agosto, los riesgos son cada vez menores y tiene sentido que los precios de los activos reflejen esta realidad", destacaron.

