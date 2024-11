El retiro de dólares del blanqueo ya supera los u$s1.000 M pero el mercado prevé que se desacelere

Los retiros de dólares de los bancos ya superan los u$s1.000 millones en lo que va de noviembre, en momentos en que ARCA evalúa la reapertura para un grupo determinado de contribuyentes. La caída diaria de los depósitos privados refleja la decisión de una parte de los que ingresaron al blanqueo de capitales, aunque los analistas del mercado consideran que la dinámica sigue siendo positiva y creen que buena parte de las divisas se mantendrán por un tiempo en el sistema.

Los datos del Banco Central indican que el viernes de la semana pasada, última jornada para la que hay registros oficiales, los depósitos en dólares del sector privado anotaron una caída de u$s47 millones respecto al día anterior, por lo que el stock total descendió a u$s33.539 millones.

La caída acumulada de los depósitos privados en dólares en lo que va de noviembre ya es de u$s1.050 millones. Sin embargo, el stock total exhibe un incremento de u$s14.926 millones respecto a mediados de agosto, previo a la reglamentación del régimen de regularización de activos, por lo que los analistas sostienen que las cifras reflejan un desempeño positivo.

Además, el registro del viernes pasado significó una desaceleración en comparación con lo que se observó en las jornadas anteriores, en las que los retiros de divisas de los bancos fueron mucho mayores. En la jornada previa, por ejemplo, la caída de los depósitos fue de más del triple (u$s150 millones).

Asimismo, el 11 de noviembre, primera jornada posterior al cierre del blanqueo en efectivo y en la que ya podían empezar a retirar los fondos aquellas personas que ingresaron al régimen de regularización durante la prórroga que se dio en los primeros días del mes, la caída diaria de los depósitos privados en moneda extranjera fue de u$s202 millones.

Retiros de dólares del blanqueo de capitales: qué ve el mercado

"Los depósitos privados en dólares comienzan a disminuir con mayor intensidad después de la finalización de la primera etapa del blanqueo de capitales. A pesar de estos retiros, aún muestran un aumento de casi u$s15.000 millones desde el comienzo del proceso de regularización de activos", destaca Martín D’Odorico, director de Guardian Capital.

En diálogo con iProfesional, D’Odorico resalta que las extracciones de divisas acumuladas en el mes representan apenas el 3% del stock total de los depósitos privados en los bancos, por lo que considera que no se trata de una cifra preocupante. Al contrario, considera que la dinámica que se observa hasta ahora es positiva.

"También vemos que los dólares que se están retirando de las cuentas bancarias son del segmento que blanqueó menos de u$s100.000, ya que este grupo no debe abonar nada por retirar los fondos ahora. En cambio, los que blanquearon más de u$s100.000 se verán desincentivados a retirar el dinero ahora porque deberán pagar el 5%, en caso de hacerlo antes del 31 de diciembre de 2025", afirma.

D’Odorico sostiene que la penalidad del 5% sobre lo blanqueado pondrá un freno a los retiros de dólares de las cuentas bancarias por parte de aquellos que ingresaron montos superiores a los u$s100.000 y advierte que "será muy importante el resultado de las elecciones legislativas de próximo año, ya que pocos meses después se liberará el costo de retiro para este segmento".

"Veo muy baja la cantidad de retiro respecto al total que se blanqueó. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchísima gente blanqueó menos de u$s100.000. Si querían, podían volver a ponerlos abajo del colchón, pero eso no está ocurriendo. Lo veo muy positivo porque después esos fondos sirven para generar crecimiento en la economía, porque ese dinero el banco lo usa para prestarlo", afirma el asesor financiero José Bano ante iProfesional.

Además, Bano resalta las fuertes colocaciones de títulos de deuda en dólares que realizaron varias empresas privadas en las últimas semanas, impulsadas en parte por las inversiones realizadas por aquellos que ingresaron al blanqueo de capitales en efectivo, lo cual es positivo para estas compañías porque ayuda a su crecimiento.

"En el corto plazo, no veo que vaya a haber fuertes retiros de fondos del sistema. Si no se retiraron ahora, no se van a retirar tan rápidamente después. Lo que sí puede haber después es que esos fondos se utilicen para otras cosas por fuera del sistema, como para la construcción, y en esos casos los irían retirando a poco, en la medida en que los necesiten", sostiene.

Diego Fraga, socio de Expansión Business y profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, agrega que las extracciones también dependerán del destino que le quiera dar cada persona, ya que algunos los usarán para comprar un inmueble, un vehículo o cualquier bien de la economía real, mientras otros transferirán los fondos a otras cuentas para invertirlos en activos financieros, sin sacarlos del sistema.

"También puede ocurrir que algunos retiren el dinero para guardarlo en cajas de seguridad o nuevamente ‘abajo del colchón’ por miedo a dejar su dinero en el sistema financiero local debido a las malas experiencias históricas que se vivieron en la Argentina con los ahorros de la gente", advierte Fraga en diálogo con iProfesional.

Sin embargo, estima que las extracciones seguirán desacelerándose. Sobre todo, en la medida en que los indicadores económicos continúen mostrando variaciones positivas. Además, afirma que, desde lo práctico, los que tenían el dinero por fuera del sistema y sin invertirlo, con una pérdida real por la inflación en dólares, "una vez que blanquearon ya están habilitados para hacer rendir su dinero de alguna manera".

* Para www.iprofesional.com