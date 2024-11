Hidrovía: no todos los pedidos de Santa Fe están contenidos en el pliego

En el gobierno santafesino hay un sabor agridulce con el pliego del Gobierno nacional llamando a licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal (VNT) y cuya apertura de sobres está anunciada para el 29 de enero. El esquema previsto vuelve a ser de concesión privada, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento de la vía. La licitación la lleva adelante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

En el Boletín Oficial de la Nación fueron publicados esta última semana los pliegos respectivos y en el gobierno provincial, especialmente en el área de Desarrollo Productivo donde se encuentra la Secretaría de Transporte, hasta el momento hay “silencio de radio” sobre el tema. El ministro Gustavo Puccini y la secretaria, Renata Ghilotti, mantuvieron al menos tres reuniones con asesores del área analizando punto por punto el documento y contrastándolo con la nota enviada a Iñaki Arreseygor, subsecretario de Puertos y Vías Navegables donde Santa Fe expuso los términos de referencia que debería tener la VNT con una serie de metas y objetivos a cumplir en el corto, mediano y largo plazo.

Esa nota al funcionario nacional contenía 16 puntos que Santa Fe consideraba que deben estar en el pliego y dos de los cuales no aparecen: garantizar el dragado hasta 28 pies hasta el Puerto de Santa Fe y un necesario organismo de control sobre el concesionario donde las provincias puedan tener voz y votos. Sobre éste último punto, el ex gobernador Omar Perotti viene cuestionando la actitud pasiva que tuvo Santa Fe ante la decisión del gobierno de Javier Milei de liquidar el ente creado durante la gestión de Alberto Fernández y al cual, incluso, se le adjudicó oficinas en la ciudad de Rosario. Perotti expuso el tema en un proyecto de comunicación y lo habló ante funcionarios provinciales.

“Profundización de la red troncal de una manera sustentable tanto económica como ambientalmente. Estableciendo un cronograma de profundización progresiva conforme las necesidades del sistema - previo análisis de viabilidades de las mismas- partiendo desde un calado inicial no menor a 36 pies a Puerto General San Martín / Timbúes y 28 pies a Santa Fe; incorporando a esta evaluación financiera y ambiental, escenarios de mayor profundización de hasta 38 y 40 pies para el sistema de navegación troncal en el Up River del Paraná”, señala la nota presentada por el gobierno santafesino y no aceptaba en el pliego definitivo.

El otro punto decía: creación del Órgano de Control de la concesión de la vía navegable troncal del río Paraná, como ente independiente, y con la participación de los distintos actores del sistema. Es preciso que exista un organismo de control el cual reciba la información de todas y cada una de las actividades que se realicen en el cauce de la VNT. Las provincias y la Nación deben mantener un registro completo y actualizado de todas las acciones que realiza el concesionario. Es un estamento que lleva a cabo las operaciones que tanto las provincias, la Nación y/o el propio concesionario aconsejan realizar, pero siempre con la aprobación previa de las provincias.

Los otros puntos presentados por Santa Fe están en el pliego a entender de voceros de Casa Gris. “Santa Fe impulsa un plan de modernización portuaria y de la infraestructura pública con vistas al 2050, el cual se asentará en el marco de los concesionamientos de las mismas, impulsando la participación público-privada, y en donde las características que tome la VNT son cruciales y estratégicas para el desarrollo de este programa”, expone esa nota que firmaron el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Puccini.

Además y teniendo en cuenta que el control de la vía navegable en términos de navegación y de seguridad lo desarrolla la Prefectura Naval Argentina y el combate al narcotráfico es competencia de la Justicia Federal y las Fuerzas Federales, “planteamos como provincia una articulación permanente de las mismas con la provincia de Santa Fe. Establecer un dispositivo de monitoreo y control en el ámbito de la Hidrovía integrado por representantes de fuerzas nacionales y provinciales de seguridad y justicia”, solicita.

El tramo Santa Fe

La carta enviada a Puertos y Vías Navegables expone que el tramo que se configura desde Puerto General San Martín hasta el Puerto de Santa Fe exigirá un análisis y desarrollo de estabilizaciones en términos de profundización, dragado y balizamiento según el nivel de consolidación de cargas, de movilización de buques y barcazas con el que cuente el tramo.

Pero reclama que “hasta tanto, es necesario el sostenimiento de las tareas de dragado y los 25 pies de calado en este tramo, tal como lo establecía el contrato de concesión de la VNT anterior a la modificación introducida el día 17/10/2024, dónde se establece para ese tramo un calado de 17 pies".

"Deberán también incluirse dentro del proceso de licitación, los accesos a los puertos públicos para que las tareas de mantenimiento de los mismos puedan ser ejecutadas por el adjudicatario de la nueva concesión y la inclusión del dragado de la entrada del Canal de Acceso al Puerto de Santa Fe (la zona del paso Colastiné del Km 584 al 587,7)”, agrega.

