El peronismo tilda de "autoritario" a Unidos

El peronismo de Santa Fe se congregó este lunes en la sede del Partido Justicialista para definir una hoja de ruta de cara a la intención de reformar la Constitución provincial. Las distintas tribus acordaron pedir una instancia de diálogo político y evitar una "avanzada autoritaria" que, entienden, sólo busca la "autoreelección del gobernador".

Casi todos los sectores del PJ que participaron en el encuentro coincidieron en que “no se puede avanzar en una reforma constitucional sin diálogo político”. De esta manera, enfriaron el proceso reformista, que Unidos para Cambiar Santa Fe busca apurar para que, al menos, tenga media sanción antes de que termine el período de sesiones ordinarias. Es decir, esta semana.

Lo charlado se plasmó luego en un comunicado firmado por todos los asistentes. “Se reafirmó la larga tradición política del peronismo por el respeto irrestricto a la institucionalidad, que entendemos ha sido vulnerada en este tiempo por mayorías circunstanciales”, expresa el picante texto, que además exige “un diálogo democrático, con los partidos políticos, abierto y de cara a la sociedad”. “Hoy estamos frente a una avanzada autoritaria y de perpetuación en el poder que solo busca la autoreelección del actual gobernador”, remata.

Lo que se habló en la reunión del peronismo

“La idea merece un diálogo más rico y saber las verdaderas intenciones, no podemos autorizar una reforma constitucional solo para autorizar la reelección de Maximiliano Pullaro. Si están buscando eso, que lo digan”, reclamo al terminar el encuentro Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador. “Tengamos un diálogo político civilizado, no es una ley cualquiera, es inédito no cumplir con el piso histórico de debate que ha caracterizado a Santa Fe”, agregó.

En los otros campamentos coincidieron con la mirada y señalaron, además, que “poner en valor la unidad del partido” es una forma de contrarrestar la estrategia de Unidos, que es negociar solo con las tribus necesarias para desbloquear la reforma. “Que no sea la reforma del gobernador y lo que rosquee con sus aliados”, dicen. En ese sentido, todos miran a Omar Perotti, del que más de uno sospecha que tiene algún tipo de acuerdo con Pullaro.

La tropa de Omar Perotti, apuntada

La razón de la reunión había sido evitar dar, otra vez, la imagen de dispersión que las expresiones legislativas del justicialismo brindaron en el debate por la reforma judicial, donde hubo votos afirmativos, negativos y hasta abstenciones. Más allá de esa meta formal, las distintas tribus peronistas tenían otro propósito: tantear al perottismo, dada la convicción que tienen de que existe un acuerdo subterráneo entre el exgobernador y Unidos para que su bloque aporte los votos necesarios y así llegar a los dos tercios que se exigen para aprobar la reforma.

Hay indicios que lo único que hicieron fue alimentar las sospechas contra la tropa de Perotti: no solo el buen vínculo que mantiene con su sucesor, que lo ha invitado en más de una ocasión a actos institucionales, sino también el hecho de que su bloque acompañó los artículos más importantes del proyecto de reforma judicial, especialmente aquel que ampliaba la Corte Suprema a siete miembros. Más de una fuente asegura que a Perotti le corresponderá proponer a quien ocupe una de las vacantes en el tribunal cimero y ya tiene candidato.

Sin embargo, si es que existe ese acuerdo del que sospechan en el resto del peronismo, el perottismo no lo reveló en el encuentro. Por el contrario, se mostraron en línea con la postura del resto de los actores justicialistas. Incluso, en la previa se especulaba con su hipotética ausencia, por lo que fue un dato a destacar que todo el bloque -menos Perotti- no solo haya asistido, sino que además haya estampado su firma en el comunicado con fuertes críticas a los métodos mediante los cuales Unidos quiere lograr luz verde para avanzar con la tan ansiada reforma.

Los que fueron y los que no: Marcelo Lewandowski, el ausente

De la reunión, convocada por el presidente Guillermo Cornaglia en la sede que el PJ tiene en la capital provincial, participaron no solo todas las tribus del peronismo sino también sus aliados. Si bien el exgobernador Omar Perotti no fue de la partida, sí lo fue el resto de su bloque: Marcos Corach, Celia Arena, Walter Agosto y Sonia Martorano. Hasta estuvo presente Juan Pusineri, exministro de Trabajo de Perotti y uno que suena como candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Santa Fe.

También estuvieron el resto de los diputados y senadores peronistas, La Corriente+ -de la mano del jefe de bloque de Unión por la Patria en el Congreso, Germán Martínez-; el Movimiento Evita -Eduardo Toniolli y Lucila de Ponti-; La Cámpora -con Florencia Carignano y Marcos Cleri a la cabeza-, el sector de intendentes y presidentes comunales de Vamos Santa Fe -asistió su canciller, Pablo Corsalini- y los aliados del Frente Renovador, con Giuliano al frente de la comitiva.

El único espacio que pegó el faltazo fue el que responde a Marcelo Lewandowski, que viajó a Uruguay invitado por el Frente Amplio pero tampoco envió a su diputado provincial, Miguel Rabbia, ni a su excompañera de fórmula, Silvina Frana. El gesto se leyó en el marco del juego que viene desplegando el senador, alejándose de la estructura institucional del peronismo. Por eso, no quiso ocupar lugares en la última renovación del PJ santafesino ni tampoco se quiso meter en la interna entre CFK y Ricardo Quintela. Sí se reunió, dos veces, con Amalia Granata.

